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Reuters: Задержанный в Китае канадский бизнесмен известен своими связями с лидером КНДР

Сегодня, 16:34
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Майкл Спэйвор (слева) и Ким Чен Ын (справа)

Фото: Michael Spavor via LinkedIn

Задержанный в Китае гражданин Канады Майкл Спэйвор известен своими встречами с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и регулярными контактами с северокорейскими чиновниками.

Как сообщает Reuters, Спэйвор был одним из тех, кто организовал визит бывшего игрока американского баскетбола Денниса Родмана в КНДР в 2013 году.

"Это был самый удивительный опыт, который был в моей жизни. Мы веселились три дня", - сказал Спэйвор в интервью 2017 года.

Спэйвор хранит несколько фотографий своих встреч с Ким Чен Ыном на телефоне и описывает лидера Северной Кореи как очень харизматичного и умного.

Изображения с той поездки показывают, что Спэйвор распивал коктейли с Ким Чен Ыном на борту одной из его частных лодок, катался на водных мотоциклах в бухте рядом с Вонсаном, городом, который считается крупным промышленным центром КНДР.

В 2015 году Спэйвор принимал участие в привлечении более $150 миллионов иностранных инвестиций в Вонсан, в том числе $39 миллионов - для финансирования нового пивоваренного завода.

В последнее время Спэйвор работал в приграничном городе Даньдун в Китае, где налаживал связи между потенциальными китайскими инвесторами и чиновниками Северной Кореи.

Связи Спэйвора с Северной Кореей известны по меньшей мере с 2001 года. В 2005 году он несколько месяцев жил в Пхеньяне, преподавал в школе, управляемой канадской неправительственной организацией.

Напомним, что китайские правоохранители задержали гражданина Канады Майкла Спэйвора по подозрению в "угрозе национальной безопасности". Ранее Канада объявила Спэйвора пропавшим без вести.

Теги:   Северная Корея Ким Чен Ын Канада КНДР Китай

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