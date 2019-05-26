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Задержанному в РФ американскому «шпиону» угрожают и не пускают в душ уже две недели

Сегодня, 13:35
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Задержанному в РФ американскому «шпиону» угрожают и не пускают в душ уже две недели - фото

НВ

Гражданин США Пол Уилан, которого задержали в Москве в декабре 2018 по подозрению в шпионаже, жалуется на грубые нарушения в российской тюрьме.

Об этом сообщает Голос Америки.

«Мне угрожали. Угрожали моей личной безопасности. Против меня постоянно осуществляются нарушения и запугивания», — сказал Уилан, добавив, что он не имел доступа к душу и врачу две недели.

Напомним, в Москве 28 декабря сотрудники ФСБ РФ задержали гражданина США Пола Уилана по подозрению в шпионаже. Как заявили в ФСБ, американца задержали «при проведении шпионской акции». В отношении его возбуждено уголовное дело по статье «шпионаж».

Брат Полана рассказал, что он — отставной морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу.

Теги:   Шпион Шпионаж Тюрьма

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