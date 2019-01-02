Задержанному в Москве "за шпионаж" американцу предоставили консульский доступ – МИД РФ Сегодня, 17:06 431 Цей матеріал також доступний українською Пол Уилан

Россия предоставила консульский доступ задержанному в Москве гражданину США Полу Уилану, заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, передает CNN.

Отмечается, что выдвинутые американцу российской стороной обвинения до сих пор не известны.

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Напомним, в Москве 28 декабря сотрудники ФСБ РФ задержали гражданина США Пола Уилана по подозрению в шпионаже.