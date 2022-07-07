Посла Турции вызвали в МИД Украины. Задержанное в порту Карасу российское судно с украденным украинским зерном отпустили 7 июля, 12:12 Судно с украденным украинским зерном отпустили (Фото:REUTERS/Yoruk Isik)

Игнорируя обращение украинской стороны, вечером в среду, 6 июля, ранее задержанное в порту Карасу российское судно с ворованным украинским зерном отпустили.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

В ведомстве заявили, что особо вопиющим случаем стало российское судно Жибек Жоли, пытавшееся перевезти украденное зерно из оккупированного Бердянска в турецкий порт Караса.



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«Благодаря оперативному вмешательству соответствующих органов власти Украины, это судно не смогло разгрузить краденое и было задержано. Турецкой стороне был направлен запрос на арест судна и груза», — говорится в сообщении.

Однако в МИД добавили, что, игнорируя обращение украинской стороны, вечером в среду, 6 июля, судно отпустили.

В министерстве заявили, что украинская сторона с глубоким разочарованием восприняла указанную информацию и обращается к турецкой стороне с настоятельной просьбой провести расследование данной ситуации и предоставить исчерпывающий ответ на запросы соответствующих органов власти Украины, а также всеми силами предотвратить подобные случаи в будущем.

«В связи со сложившейся недопустимой ситуацией в МИД Украины приглашен посол Турции в Киеве», — говорится в сообщении.

1 июля Украина попросила Турцию принять срочные меры из-за прибытия в порт Караса корабля Zhibek Zholy с украденным украинским зерном, вывезенным из захваченного Бердянска.



Как сообщает Reuters, представитель украинского МИД рассказал, что на борт судна Zhibek Zholy загрузили около 4500 тонн принадлежащего Украине зерна. По информации агентства, Офис генпрокурора Украины 30 июня попросил Турцию провести осмотр судна, изъять зерно для экспертизы и потребовать информации о местонахождении зерна. В письме ОГП говорится, что россияне незаконно вывезли из Бердянска 7 тысяч тонн груза.

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