Задержанное в Ливане судно перевозило украденные из Украины зерно и муку. Посольство получило доказательства 31 июля, 20:48 Мука и ячмень, которыми было загружено сирийское судно Laodicea в порту Ливана, оказались украинскими (Фото:annahar.com)

Мука и ячмень, которыми было загружено сирийское судно Laodicea в порту Ливана, оказались украинскими. Оно прибыло из оккупированного Крыма.



Об этом сообщает посольство Украины в Ливане.

«Мы получили ключевые документы и доказательства Украины о том, что мука и ячмень на борту Laodicea были украдены из Украины. Завтра мы подадим ходатайство судье в Триполи о продлении срока ареста. Зная, что мы сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее распространить его на рынке Ливана», — заявили в диппредставительстве.

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О прибытии судна в порт Триполи стало известно несколько дней назад. В четверг, 28 июля, посол Украины в Бейруте Игорь Осташ встретился с президентом Ливана Мишелем Ауном и попросил выяснить обстоятельства нахождения в ливанских территориальных водах сирийского судна. По его словам, судно было загружено в порту Феодосии ячменем, вывезенным с оккупированных Россией территорий. На следующий день МИД Ливана сообщил, что проведет проверку груза на этом судне.

Вскоре генпрокурор страны Гассан Уэйдат подтвердил, что судно находится под арестом на время проведения экспертизы.

Украинская сторона обвиняет Россию в систематическом вывозе зерна с оккупированных территорий и попытках продать его в третьих странах.

Как свидетельствуют спутниковые данные, Россия грузовиками вывозит украинский урожай из оккупированных после 24 февраля территорий Запорожской и Херсонской областей в оккупированный Крым, где выгружает его на корабли. Некоторые из них прибывают в подконтрольные РФ сирийские порты.

Россия отрицает эти обвинения.

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