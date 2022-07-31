Задержанное в Ливане судно перевозило украденные из Украины зерно и муку. Посольство получило доказательства

31 июля, 20:48
Мука и ячмень, которыми было загружено сирийское судно Laodicea в порту Ливана, оказались украинскими (Фото:annahar.com)

Мука и ячмень, которыми было загружено сирийское судно Laodicea в порту Ливана, оказались украинскими (Фото:annahar.com)

Мука и ячмень, которыми было загружено сирийское судно Laodicea в порту Ливана, оказались украинскими. Оно прибыло из оккупированного Крыма.

Об этом сообщает посольство Украины в Ливане.

«Мы получили ключевые документы и доказательства Украины о том, что мука и ячмень на борту Laodicea были украдены из Украины. Завтра мы подадим ходатайство судье в Триполи о продлении срока ареста. Зная, что мы сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее распространить его на рынке Ливана», — заявили в диппредставительстве.

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О прибытии судна в порт Триполи стало известно несколько дней назад. В четверг, 28 июля, посол Украины в Бейруте Игорь Осташ встретился с президентом Ливана Мишелем Ауном и попросил выяснить обстоятельства нахождения в ливанских территориальных водах сирийского судна. По его словам, судно было загружено в порту Феодосии ячменем, вывезенным с оккупированных Россией территорий. На следующий день МИД Ливана сообщил, что проведет проверку груза на этом судне.

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Вскоре генпрокурор страны Гассан Уэйдат подтвердил, что судно находится под арестом на время проведения экспертизы.

Украинская сторона обвиняет Россию в систематическом вывозе зерна с оккупированных территорий и попытках продать его в третьих странах.

Как свидетельствуют спутниковые данные, Россия грузовиками вывозит украинский урожай из оккупированных после 24 февраля территорий Запорожской и Херсонской областей в оккупированный Крым, где выгружает его на корабли. Некоторые из них прибывают в подконтрольные РФ сирийские порты.

Россия отрицает эти обвинения.

РФ очень заинтересована в том, чтобы Украина не вывезла зерно – Виталий Портников
https://www.youtube.com/watch?v=L-CBl1PFmVI
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Сирия Ливан Зерно Судно

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