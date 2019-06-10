Задержание украинцев в Бангладеш: Украина отправит консульскую группу Сегодня, 19:27 Цей матеріал також доступний українською ID 4 711 018/pixabay.com Украинцев подозревают в мошенничестве ID 4 711 018/pixabay.com

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что в ближайшее время к украинцам, задержанным в Бангладеш, отправят консульскую группу.

Об этом сообщает Громадське.

«Сейчас мы пытаемся разобраться в этой ситуации. Там проходят переговоры и мы хотим разобраться насколько вообще эти люди виноваты в том, в чем их обвиняют», — сказала она.

По ее словам консульская группа имеет отправиться в ближайшие дни.

«В любом случае неверна ситуация, когда пропадают 6 граждан Украины и о них ничего не известно», — добавила она.

Напомним, что в Бангладеш задержали шестерых украинцев, которых, по предварительной информации, подозревают в мошенничестве с банкоматами.