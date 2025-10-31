Лукашенко утверждает, что бывший главред Nexta Роман Протасевич является «сотрудником белорусской разведки»

Роман Протасевич во время так называемых выборов президента Беларуси в январе 2025 года (Фото: SPRAVA / Telegram)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко утверждает, что бывший оппозиционер Роман Протасевич является сотрудником белорусской разведки. Такое заявление он сделал во время визита в Витебскую область, передает пропагандистское агентство БелТА.

Лукашенко жаловался, что европейские страны, по его версии, просто ищут повод, чтобы «попытаться наклонить» Минск. После этого он объявил, что Роман Протасевич, задержание которого в 2021 году обернулось для режима Лукашенко жесткими санкциями, якобы был сотрудником белорусской разведки, а его задержание организовали для «прикрытия».

«Долго рассказывать не буду. Протасевич — это сотрудник нашей разведки. Нам надо было его задерживать? А вот вопрос, почему они [рейс Ryanair] в Вильнюс летели, там не сели, а развернулись и в Минск прилетели, сели после звонка, что у них на борту там какая-то взрывчатка… Ну садитесь, вы в Вильнюс летели, над Вильнюсом были — садитесь. Развернулись, прилетели в Минск. Сели в Минске. Я говорю: „Ну что, проводите операцию, он же под прикрытием работал этих беглых. Проводите операцию как следует“. Пришлось нам операцию проводить по его задержанию. Хотя нам не нужно было его задерживать», — уверял Лукашенко.

По версии диктатора, Протасевича «вызвали» в Грецию, где он «доложил» разведчикам и возвращался через Вильнюс с новым «заданием»

«Нас обвинили в том, что мы задержали оппозиционера. А он не наш оппозиционер. Мы не задерживали оппозиционера… Вот, ввели санкции», — возмутился он.

Главный редактор белорусского издания Хартия'97 Наталья Радина ранее в интервью Radio NV высказывала предположение, что Роман Протасевич может быть агентом спецслужб.

«Конкретно по Протасевичу очень много вопросов. Вообще очень много вопросов было по поводу того, как он появился в белорусской оппозиции, как он уехал в Польшу и как он возглавил Telegram-канал NEXTA. Нет времени в эфире для того, чтобы все это пересказывать, но в газете Наша Ніва вышло очень неплохое расследование относительно того, кто такой Роман Протасевич. И есть серьезные подозрения, что это просто агент спецслужб. Вот и все. Поэтому его поведение после того, как он оказался в Беларуси, вполне укладывается в то, что произошло впоследствии», — говорила она.

Задержание Романа Протасевича в Минске

23 мая 2021 года в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair рейсом Афины — Вильнюс.

Рейсом летел бывший главный редактор белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого сразу после посадки задержали в аэропорту Минска. Вместе с ним задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу .

Самолет посадили якобы из-за сообщения о минировании: в минтрансе Беларуси заявили, что сообщение поступило от ХАМАС, а Лукашенко утверждал, что информацию получили из Швейцарии. И ХАМАС, и власти Швейцарии опровергли эти заявления. Швейцарский провайдер электронной почты Proton Technologies AG заявил, что сообщение о «заминировании» поступило уже после разворота самолета на Минск. В отчете Международной организации гражданской авиации (ICAO) в январе 2022 года также было сказано о несоответствии показаний белорусского режима о времени получения анонимного письма.

В декабре 2021 года в прокуратуре Польши сообщили, что угрозы взрыва на борту самолета Ryanair не было. По данным польской стороны, в день инцидента в авиадиспетчерской находился сотрудник КГБ Беларуси, который давал указания диспетчеру, и именно сотрудник КГБ принял решение о посадке самолета в Минске.

ICAO в июле 2022 года обвинила режим Лукашенко в том, что тот приказал посадить самолет Ryanair с Романом Протасевичем на борту под ложным предлогом угрозы взрыва.

Протасевич в Беларуси был включен в список «причастных к террористической деятельности». Telegram-канал Nexta активно освещал и помогал координировать белорусские протесты против диктаторского режима Лукашенко, которые начались в стране после фальсификации результатов президентских выборов в августе 2020 года.

В конце января 2022 года Протасевич сообщил, что его спустя семь месяцев отпустили из-под домашнего ареста. 6 мая 2022 года Софью Сапегу приговорили к шести годам колонии. Она написала прошение о помиловании.

3 мая 2023 года Минский областной суд признал Протасевича виновным в «организации массовых беспорядков, разжигании вражды, создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата власти и публичном оскорблении» диктатора Лукашенко. Его приговорили к восьми годам лишения свободы, его бывших коллег по Telegram-каналу Nexta Степана Путило и Яна Рудыка заочно приговорили к 20 и 19 годам за решеткой соответственно.

Где сейчас Роман Протасевич

После задержания Протасевич публично поддержал режим Лукашенко, давал интервью пропагандистам и критиковал представителей оппозиции. Издание Наша Ніва писало, что Протасевич дал «десять томов показаний» против тех, кто жил в Беларуси или находился под следствием, и в том числе на свою девушку Софью Сапегу.

22 мая 2023 года Протасевич был помилован. В июне того же года Лукашенко помиловал Софью Сапегу.

В октябре 2024 года Протасевич рассказывал, что после помилования устроился в Беларуси сварщиком. В апреле 2025-го он заявил, что работает велокурьером.

При этом в конце 2024 — начале 2025 годов Протасевича пустили в колонии к известным белорусским политзаключенным Марии Колесниковой и Виктору Бабарико, которые исчезли в феврале 2023 года и удерживались в режиме инкоммуникадо.