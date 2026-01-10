Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти при координации с временным руководством Венесуэлы задержали пятый нефтяной танкер с венесуэльской нефтью в Карибском море.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.



«Сегодня Соединенные Штаты в координации с временными властями Венесуэлы задержали нефтяной танкер, который покинул страну без нашего разрешения», — заявил президент США.

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По его словам, судно сейчас возвращается в Венесуэлу, а нефть будет реализована в рамках «большого энергетического соглашения», специально разработанного для этого.

Ранее Южное командование Вооруженных сил США подтвердило перехват танкера Olina. Военные сообщили, что операция прошла без инцидентов: американские бойцы высадились на судно с борта эсминца Gerald R. Ford. Ford.

Захват танкера произошел в акватории Карибского моря вблизи острова Тринидад, сообщало агентство Reuters.

Это уже пятый случай перехвата нефтяных судов за последние недели в рамках усилий Вашингтона по контролю над экспортом венесуэльской нефти. Два первых танкера были задержаны в декабре — после того, как Трамп объявил о полной блокаде санкционных судов.

8 января генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что после захвата Береговой охраной танкера Bella 1 американское Министерство юстиции отслеживает еще несколько кораблей .

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что танкер Bella 1, перерегистрированный в РФ как Marinera, лишь выдавал себя за российский, чтобы обойти санкции США и избежать ответственности.

30 декабря 2025 года экипаж танкера Bella 1, который убегал от американских военных, нарисовал российский флаг на борту, а с 1 января 2026 года судно переименовали в Marinera и зарегистрировали в РФ.

Тогда же сообщалось, что правительство РФ направило США дипломатическую ноту с просьбой прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1 в Атлантическом океане.

6 января телеканал CNN отметил, что Соединенные Штаты все же намерены перехватить нефтяной танкер, направляющийся в Венесуэлу, на который Россия заявила свою юрисдикцию. 7 января США захватили нефтяной танкер Marinera. Судно преследовали более двух недель через Атлантику.