«Думаю, должны вернуть». Зеленский заявил, что поговорит с Мадьяром о похищенных деньгах Ощадбанка

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Венгрия вернет деньги, которые были похищены во время задержания инкассаторов Ощадбанка .

«Деньги хотелось бы вернуть. У нас деньги некоторые забрали», — отметил Зеленский во время интервью для телемарафона Єдині новини в воскресенье, 19 апреля.

Украинский президент отметил, что этот вопрос уже будет обсуждаться с председателем венгерской партии Тиса Петером Мадяром, чья политическая сила получила наибольшее количество мандатов в венгерском парламенте.

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«Будем говорить уже с Мадьяром. Я думаю, что должны вернуть. Эти деньги просто (премьер-министр Венгрии Виктор — ред.) Орбан украл», — сказал Зеленский.

По итогам окончательного подсчета голосов на парламентских выборах в Венгрии Тиса Петера Мадьяра будет иметь 141 мандат в парламенте, то есть парламентское большинство. Партия Фидес Виктора Орбана получит 52 места в парламенте, а Наша родина — шесть.

Задержание инкассаторов Ощадбанка в Венгрии — главное

В ночь на 6 марта стало известно, что Венгрия безосновательно задержала два автомобиля инкассаторской службы Ощадбанка и семерых граждан Украины — сотрудников бригады инкассации во время транзитной перевозки материальных ценностей через Будапешт.

В автомобилях были $40 млн, €35 млн и 9 кг золота. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что венгерские власти фактически взяли в заложники украинцев и украли деньги.

Впоследствии Национальная налоговая и таможенная комиссия Венгрии заявила о задержании семерых работников Ощадбанка по подозрению "в отмывании денег". Национальная полиция начала уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля Ощадбанка.

Вечером 6 марта семеро сотрудников службы инкассации Ощадбанка, которые были незаконно задержаны в Венгрии во время выполнения служебного рейса, вернулись в Украину. Как сообщил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный, один из них после допроса венгерскими службами попал в больницу.

12 марта пресс-служба Ощадбанка сообщила, что Венгрия вернула инкассаторские машины, причем поврежденные. Наличные и золото остались под арестом в Венгрии.

8 апреля спикер МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга заявил, что дело о захвате украинских инкассаторских автомобилей Ощадбанка и изъятии наличности и золота рассматривается в юридической плоскости.

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«Работают адвокаты, в том числе наших банков, которые работают над возвращением украденных средств в Украину. Украденных из государственного банка. Еще раз напомню, нет такого понятия как государственные средства. Речь идет о средствах вкладчиков налогов Украины», — заявил Тихий.