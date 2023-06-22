Разведка Британии объяснила, зачем Госдума РФ создала комитет по «расследованию преступлений Украины»

22 июня, 09:27
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Госдума РФ (Фото:Russian State Duma/Handout via REUTERS)

Госдума РФ (Фото:Russian State Duma/Handout via REUTERS)

В британской разведке объяснили, зачем Госдума РФ, во вторник, 20 июня, проголосовала за создание парламентского комитета для расследования «преступлений», которые якобы «совершило правительство Украины против несовершеннолетних на Донбассе с 2014 года».

В отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в четверг, 22 июня, сообщается, что такой шаг «бесспорно» является ответом РФ на обвинения Международного уголовного суда (МУС), выдвинутых российскому диктатору Владимиру Путину, в депортации детей с временно оккупированной территории Украины.

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По словам разведчиков, такой шаг является формой «правовой войны» и частью российских информационных операций, направленных на «замутнение нарратива» вокруг собственных преступных действий.

Британская разведка предполагает, что поддержка прав ребенка, вероятно, является важной темой коммуникации для Кремля.

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Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Информационная война МКС Война России против Украины ордер на арест Путина

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