Разведка Британии объяснила, зачем Госдума РФ создала комитет по «расследованию преступлений Украины» 22 июня, 09:27 Госдума РФ (Фото:Russian State Duma/Handout via REUTERS)

В британской разведке объяснили, зачем Госдума РФ, во вторник, 20 июня, проголосовала за создание парламентского комитета для расследования «преступлений», которые якобы «совершило правительство Украины против несовершеннолетних на Донбассе с 2014 года».

В отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в четверг, 22 июня, сообщается, что такой шаг «бесспорно» является ответом РФ на обвинения Международного уголовного суда (МУС), выдвинутых российскому диктатору Владимиру Путину, в депортации детей с временно оккупированной территории Украины.

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По словам разведчиков, такой шаг является формой «правовой войны» и частью российских информационных операций, направленных на «замутнение нарратива» вокруг собственных преступных действий.

Британская разведка предполагает, что поддержка прав ребенка, вероятно, является важной темой коммуникации для Кремля.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и российского «детского омбудсмена» Марии Львовой-Беловой по подозрению в совершении ими военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

Россияне вывезли с оккупированных ими территорий почти 20 тысяч украинских детей.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против россиян, причастных к похищению украинских детей.