«Это не только троллинг». Зачем Стефанчук обсуждает с Германией поставки подлодок — военный эксперт 4 июня, 17:11 Цей матеріал також доступний українською Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук во время встречи с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт обсудил предоставление Украине оружия. (Фото:Прессслужба Аппарата Верховной Рады Украины)

Офицер армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин объяснил в эфире Радио НВ, зачем глава Верховной Рады Руслан Стефанчук обсуждал с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт получение Украиной подводных лодок.

«Это троллинг, но на самом деле, сделано на будущее. Всем очевидно, что даже если произойдет разгром ВС РФ на земле, Россия будет откинута за пределы админграниц Украины, РФ то не исчезнет сама. Любому политику в Украине понятно, что плохие отношения с Россией — это на очень долгие годы», — сказал Левин.

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Поэтому эта просьба, продолжил эксперт, — «задел на будущее», а подводные лодки в Германии — хорошего качества:

«Подводные лодки — это не то, что вам завтра передадут. Когда вы флот будете строить, обновлять, то немецкие лодки — это эталон качества, хорошие подводные лодки. Их покупает и Израиль, и Латинская Америка. Если мы хотим обновлять флот и где-то взять подводные лодки, то мы будем покупать их именно у Германии, потому что они умеют их строить».

Германию часто критикуют за то, что она якобы не очень уверенно помогает Украине вооружениями.

По данным немецких СМИ, за последние десять недель правительство Олафа Шольца свело к минимуму поставки оружия в Украину.

Издание Welt am Sonntag сообщило, что в период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две небольшие партии оружия. В середине мая Германия отправила 3 тысячи противотанковых мин и 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия.

28 мая посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Германия не отказывается от поставок Украине тяжелого вооружения и скоро Киев получит зенитные самоходные установки Gepard и противовоздушное оружие.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что наша страна получит первое оружие от Берлина не раньше конца июня.

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