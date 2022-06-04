«Нужны политические преобразования в РФ». Зачем Невзорову дали гражданство и почему не стоит осуждать всех россиян из-за войны — Фесенко

4 июня, 13:26
Эксклюзив НВ
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Российский журналист Александр Невзоров (Фото:t.me/nevzorovtv)

Российский журналист Александр Невзоров (Фото:t.me/nevzorovtv)

Российский журналист Александр Невзоров и его жена Лидия получили гражданство Украины, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

Политолог Владимир Фесенко тоже считает, что принятое решение – неоднозначное.

«Нужно предоставлять гражданство тем, кто имеет связь с Украиной. Можно предоставить политическое убежище — да, в частности, политическим эмигрантам, а вот предоставлять гражданство просто так — есть вопросы. <...> Невзоров сейчас открытый публичный критик российской войны против Украины, против него возбуждено уголовное дело в России. <...> В прошлом у Невзорова многое было. Человек очень неоднозначен», — рассказал Фесенко в эфире Радио НВ.

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В то же время, добавляет он, украинцам не стоит считать, что все россияне плохие, ведь в любом случае нам следует работать с оппозицией для того, чтобы бороться с режимом диктатора Владимира Путина.

«У нас очень много эмоций по отношению ко всем россиянам — «все они плохие», «ни с кем нельзя общаться», «всех надо уничтожать» и т.д. С таким подходом у нас война с Россией будет вечной. Нам нужно понимать, что есть россияне, которые поддерживают войну, Путина и они заслуживают соответствующего отношения осуждения. <...> Для того чтобы бороться с Путиным, чтобы уменьшить для себя риски на будущее, нужны политические преобразования в России. Без самих россиян этого достичь будет невозможно», — пояснил политолог.

https://www.youtube.com/watch?v=F4i_6nlJ8A0
Редактор: Юлия Козина

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Теги:   Россия Владимир Путин Украина-Россия Гражданство Граждане РФ Россияне Александр Невзоров Радио НВ Война России против Украины

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