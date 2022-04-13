Генштаб ВСУ объяснил, зачем Россия ввела режим террористической угрозы в приграничных с Украиной областях и в Крыму

13 апреля, 07:20
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Желтый режим «террористической угрозы» действует в приграничных с Украиной областях (Фото:Hornews.ru)

Желтый режим «террористической угрозы» действует в приграничных с Украиной областях (Фото:Hornews.ru)

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В украинском Генштабе объяснили введение желтого уровня «террористической угрозы» в граничащих с Украиной областях и в оккупированном Крыму.

«Указанные мероприятия проводятся предположительно с целью организации перемещения военной техники, вооружения и личного состава на территорию Украины», — отметили в Генштабе.

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11 апреля в Брянской, Белгородской, Курской и Воронежской областях РФ был введен желтый режим «террористической угрозы». Все эти области граничат с Украиной.

В украинской разведке сообщили, что Россия планирует серию терактов на своей территории для нагнетания антиукраинской истерии.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Война России против Украины

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