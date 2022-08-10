«Напрашиваются, чтобы их размазали». РФ занимается дипломатическим садомазохизмом, когда созывает Совбез ООН из-за ситуации на ЗАЭС — Огрызко 10 августа, 21:36 Эксклюзив НВ Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия созывает Совбез ООН на 11 августа из-за ситуации на Запорожской АЭС и дезинформирует об обстрелах Украины. В эфире Радио НВ украинский дипломат, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко предположил, что будет проходить на заседании.

«Они скажут, что „мы захватили эту станцию, но теперь нас украинские нацисты обстреливают“. И будут говорить, что это не правильно. Думаю, что реакция адекватных стран очевидна. Неадекватны будут что-то мямлить о том, что надо обеим сторонам соблюдать какие-то сдержанности. И на этом вся история закончится», — считает Огрызко.

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Подобные абсурдные ситуации Россия провоцировала и раньше, рассказал дипломат:

«На самом деле это уже повтор. Мне кажется, что это похоже на некий дипломатический садомазохизм, потому что россияне напрашиваются, чтобы их размазали. Для меня это очередная причина подумать, что у них действительно с мозгами что-нибудь не в порядке».

С другой стороны, добавил Огрызко, российская пропаганда не покажет того, что будет реально происходить на Совбезе.

«Они покажут только то, что пробубнит их [постоянный представитель России в Совбезе ООН Василий] Небесная или кто-нибудь из делегации. Потом будут разжевывать миллион раз и показывать, как российская дипломатия в очередной раз победила "проклятый Запад"», — пояснил дипломат.

Ядерный терроризм РФ: что происходит на оккупированной Запорожской АЭС

Российские оккупанты захватили крупнейшую атомную электростанцию в Европе, Запорожскую АЭС еще в начале полномасштабной войны, 4 марта. Сотрудники станции оказались в заложниках.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль за станцией, привлекая своих специалистов.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и отстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщалось, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС по меньшей мере 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в использовании Запорожской АЭС в качестве «ядерного щита» и назвал действия РФ «вершиной безответственности».

Оккупанты также устраивают провокации, обстреливая территорию ЗАЭС и обвиняя в этом ВСУ.

Российские обстрелы 5 августа вызвали пожар на водородной станции АЭС. Кроме того, в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок ЗАЭС отключен от энергосистемы и переведен в резерв. В результате обстрела 6 августа российские снаряды попали в площадку у ядерных отходов.

В компании Энергоатом заявили, что российские военные совершают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, потому что хотят разрушить ее инфраструктуру и отсоединить ее от энергосистемы Украины, чтобы обесточить юг.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Гросси призвал допустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после ее обстрела российскими войсками.

Впоследствии он также заявил об отсутствии непосредственной ядерной угрозы на Запорожской АЭС после последних обстрелов российскими военными 5 и 6 августа.

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