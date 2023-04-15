В ISW объяснили, зачем Россия внезапно начала учения Тихоокеанского флота 15 апреля, 08:46 Подлодка Тихоокеанского флота РФ следует из пункта дислокации в район проверки боевой готовности (Фото:Скриншот с видео РИА Новости / Telegram)

Россия, вероятно, стремится сделать себя более «привлекательной» для Китая и показать свою военно-морскую мощь, начав внезапные учения Тихоокеанского флота накануне визита в Москву министра обороны Китая, считают аналитики Института изучения войны (ISW).

В свежем отчете ISW анализирует объявление Минобороны РФ о внезапной проверке Тихоокеанского флота Восточного военного округа, который подняли по тревоге и перевели в высшую степень боевой готовности. Об этом в пятницу, 14 апреля, объявил Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов также заявил, что подразделения Тихоокеанского флота проведут боевые учения.

Аналитики ISW считают, что проверки боеготовности российского Тихоокеанского флота, вероятно, призваны дать сигнал Китаю, что Россия поддерживает китайские цели безопасности в Тихом океане и остается равноправным военным партнером, который может действовать как тихоокеанское государство, несмотря на деградацию российской военной мощи в Украине.

Такой сигнал Кремль посылает Китаю перед визитом министра обороны КНР Ли Шанфу в Москву 16−18 апреля. По сообщениям Минобороны РФ, Шойгу и Ли встретятся, чтобы обсудить двустороннее оборонное сотрудничество, а также вопросы региональной и глобальной безопасности.

Но 14 апреля министр иностранных дел Китая Цинь Ган как раз заявил, что Пекин не будет продавать оружие России и будет регулировать экспорт в Россию товаров, имеющих двойное назначение.

В ISW отмечают, что такие заявления являются частью попыток Китая на словах приуменьшить свою поддержку России и продемонстрировать, что существуют пределы «безграничного» партнерства, о котором заявляют Россия и Китай. Аналитики считают, что Путин не смог обеспечить неограниченное двустороннее партнерство с Китаем, на которое, вероятно, он надеялся, когда лидер Китая Си Цзиньпин посещал Москву с 20 по 22 марта.

Кремль также, вероятно, намерен использовать проверку боеготовности Тихоокеанского флота, чтобы попытаться сдержать поддержку Украины со стороны Японии в преддверии встречи стран Большой семерки (G7) 19−21 мая в японской Хиросиме.

Так Шойгу заявлял, что проверка боеготовности имеет целью наработать методы, чтобы предотвратить развертывание «вражеских сил» в южной части Охотского моря и отразить высадку на спорных южных Курилах и Сахалине.

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Россия также недавно развернула батарею ракетных систем береговой обороны Бастион на острове Парамушир в северной части оккупированных Россией японских Курильских островов, что, по оценке ISW, вероятно, являлось предупреждением для Японии относительно дальнейшей поддержки Украины.

Аналитики предполагают, что Россия намерена использовать военные маневры в северной части Тихого океана, чтобы вызвать у Японии опасения по поводу военной эскалации, пытаясь таким образом предотвратить дальнейшую поддержку Киева со стороны Токио. Россия применяла подобные информационные операции и показательные действия и против Запада, разжигая беспокойство по поводу эскалации, хотя эти действия никогда не вливались в реальную эскалацию.

Но, добавляют в ISW, российские военные сейчас не в состоянии угрожать Японии.

В частности, как сообщалось ранее, в начале 2023 года и в конце 2022 года подразделения 40-й и 155-й морских пехотных бригад Тихоокеанского флота понесли значительные потери вблизи Угледара Донецкой области. Причем 155-я за прошлый год восстанавливалась восемь раз.

«Тихоокеанскому флоту, вероятно, не хватает доступной боевой мощи в тихоокеанском регионе, чтобы создать такую позицию, которая действительно угрожала бы Японии или была бы пригодна для попыток Кремля продемонстрировать свою мощь, которая бы смогла убедить Китай, в том, что Россия является равноправной военной силой», — заключают в ISW.