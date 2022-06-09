«Стратегия тотальной войны». Бутусов объяснил, зачем Россия уничтожает гражданские объекты в Украине 9 июня, 20:53 Цей матеріал також доступний українською Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов считает, что, уничтожая гражданские объекты, рашисты хотят вызвать миграцию населения и парализовать экономику (Фото:Сергій Гайдай/ Луганська ОДА via Telegram)

«На самом деле, вопрос не в том, что у них нет высокоточного оружия. Они уничтожают гражданскую инфраструктуру совершенно сознательно и целенаправленно. Дело в том, что противник избрал стратегию тотальной войны. И в этой тотальной войне противник понимает, что он сражается против народа Украины», — заявил Бутусов.

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По его словам, задача российских войск — «уничтожить те объекты, которые позволяют народу продлевать жизнь, существование на территории», так как они понимают, что украинцы едины и поддерживают армию.

«Для того чтобы [проиграла] армия, нужно уничтожить условия для существования украинского народа. Поэтому, конечно, идет целенаправленное уничтожение объектов инфраструктуры в разных городах», — констатировал журналист.

Он отметил, что оккупанты уничтожают школы и другие гражданские объекты, не потому, что там находятся украинские военные.

«Я позавчера был в селе Горное, видел уничтоженную школу, где не было вообще никаких признаков, что там кто-то находился. Наши военные уже знают, что враг уничтожает школы, и конечно понимаеют, что это очень опасное место для расположения. Но противник бомбами уничтожил школу, разрушил ее, потому что у них просто такой план», — рассказал Бутусов.

Он выразил мнение, что рашисты хотят вызвать миграцию населения, парализовать экономику и уничтожить таким образом Украину как государство.

«Это сознательная стратегия РФ. И они уничтожают все больше и больше гражданских объектов. … Россия остановится только там, где будут уничтожены ударные российские группировки», — подытожил журналист.

21 мая президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что Россия бросила практически все ресурсы на попытки уничтожить украинцев.

А в середине мая госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что российский диктатор Владимир Путин хотел уничтожить Украину и разделить НАТО, но только укрепил суверенитет страны, а Альянс сейчас «сильнее, чем когда-либо».

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