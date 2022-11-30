В Пентагоне объяснили, зачем РФ запускает по Украине ракеты со снятыми ядерными боеголовками 30 ноября, 10:12 Войска РФ запускают по целям в Украине крылатые ракеты со снятыми ядерными боеголовками, чтобы истощить систему ПВО (Фото:Полиция Киевской области)

Войска РФ запускают по целям в Украине крылатые ракеты со снятыми ядерными боеголовками, чтобы истощить украинскую систему ПВО.



Об этом в ходе брифинга заявил высокопоставленный чиновник американского оборонного ведомства.

По его словам, РФ усилила ракетные удары по Украине частично с целью для того, чтобы исчерпать запасы украинской противовоздушной обороны и окончательно достичь господства в небе.

Видео дня

Поэтому США и другие союзники сосредоточились на поставках ПВО для Украины.

Ранее о том, что Россия запускает по Украине крылатые ракеты с имитатором ядерной боеголовки, сообщало Defence Express. В издании заявили, что это свидетельствует о том, что запас крылатых ракет у оккупантов исчерпывается и близится к показателю, критическому для самого Кремля.

Разведка Британии объяснила, что Россия почти наверняка надеется, что такие ракеты будут функционировать как приманки и отвлекать украинские силы воздушной обороны.

