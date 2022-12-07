Британская разведка объяснила, зачем РФ роет окопы и укрепляет оборону в Белгородской области

7 декабря, 10:17
Поделиться:
Зачем РФ укреплять оборону в Белгородской области, объяснила британская разведка (Фото:Настоящий Гладков/Telegram)

Зачем РФ укреплять оборону в Белгородской области, объяснила британская разведка (Фото:Настоящий Гладков/Telegram)

По данным британской разведки, недавно Россия начала расширять оборонительные позиции вдоль своей границы с Украиной и в глубине Белгородской области.

В сводке в Twitter ведомство также отмечает, что 6 декабря губернатор Белгородской области объявил о создании местных "отрядов самообороны".

О копании окопов в регионе сообщалось, по крайней мере, с апреля 2022 года, но новые сооружения, вероятно, являются более сложными системами, предназначенными для отражения механизированного нападения.

Видео дня

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1600383035970654211

Существует реальная возможность того, что российские власти продвигают оборонительные приготовления на международно признанной российской территории, чтобы разжечь патриотические чувства", — говорится в сообщении.

Однако это, вероятно, иллюстрирует искреннюю, но ложную веру некоторых лиц, принимающих решения в России, в то, что существует реальная угроза вторжения украинских сил, подчеркнули в разведке.

«Недостаток стратегической оценки — одна из критических слабых сторон центральной российской правительственной архитектуры: о чем свидетельствует первоначальное решение России вторгнуться в Украину», — отмечается в обзоре.

Беспристрастный официальный анализ почти наверняка часто подрывается склонностью к групповому мышлению и политически выгодным выводам, добавили в ведомстве.

https://www.youtube.com/watch?v=pE4W25iKx-c
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Великобритания Разведка Белгородская область Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X