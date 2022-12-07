Британская разведка объяснила, зачем РФ роет окопы и укрепляет оборону в Белгородской области 7 декабря, 10:17 Зачем РФ укреплять оборону в Белгородской области, объяснила британская разведка (Фото:Настоящий Гладков/Telegram)

По данным британской разведки, недавно Россия начала расширять оборонительные позиции вдоль своей границы с Украиной и в глубине Белгородской области.

В сводке в Twitter ведомство также отмечает, что 6 декабря губернатор Белгородской области объявил о создании местных "отрядов самообороны".

О копании окопов в регионе сообщалось, по крайней мере, с апреля 2022 года, но новые сооружения, вероятно, являются более сложными системами, предназначенными для отражения механизированного нападения.

Видео дня

Существует реальная возможность того, что российские власти продвигают оборонительные приготовления на международно признанной российской территории, чтобы разжечь патриотические чувства", — говорится в сообщении.

Однако это, вероятно, иллюстрирует искреннюю, но ложную веру некоторых лиц, принимающих решения в России, в то, что существует реальная угроза вторжения украинских сил, подчеркнули в разведке.

«Недостаток стратегической оценки — одна из критических слабых сторон центральной российской правительственной архитектуры: о чем свидетельствует первоначальное решение России вторгнуться в Украину», — отмечается в обзоре.

Беспристрастный официальный анализ почти наверняка часто подрывается склонностью к групповому мышлению и политически выгодным выводам, добавили в ведомстве.

