В Воздушных силах ВСУ объяснили, зачем РФ начала производить шахеды на своей территории 18 августа, 10:03 Россия начала производить дроны-камикадзе на своей территории при помощи Ирана (Фото:tvtoront/Twitter)

Страна-агрессор Россия начала производить дроны-камикадзе Shahed на своей территории, чтобы отвлечь внимание от Ирана.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

«У нас есть свое производство, а Иран здесь ни при чем. Иран, который с самого начала поставок этих БПЛА и когда они появились в небе ни разу не признал, что дает России эти беспилотники», -пояснил он.

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Игнат добавил, что сбитые в Украине дроны-камикадзе, если они падают уцелевшими на землю, исследуют украинские ученые в специальных центрах. Там определяют, изменилось ли что-то в беспилотниках или нет.

«Что в том шахеде российского, иранского и американского. И не только американского, но и европейских запчастей там достаточно много. Об этом партнерам нашим было подробно доказано и продемонстрировано», — резюмировал он.

Накануне издание WP сообщило, что Россия к середине 2025 года хочет произвести 6000 дронов-камикадзе на своей территории с помощью Ирана.

9 июня представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что по данным американской разведки, Иран предоставляет России материалы для строительства завода по производству дронов, чтобы обеспечить стабильные поставки оружия для войны против Украины.

Британская разведка сообщала, что россияне работают над запуском внутреннего производства Шахедов при поддержке Ирана.

3 июля в совместном расследовании издания Протокол и YouTube-канала РЗВРТ сообщалось, что Россия занимается производством иранских дронов-камикадзе на территории особой экономической зоны в Алабуге в Татарстане.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк 26 июля заявила, что остатки шахедов, найденные после последних атак РФ, имели маркировку кириллицей, что свидетельствует о том, что они российского производства.