Путин пытается ввести Запад в заблуждение относительно целей РФ в Украине, а ВСУ готовятся использовать зиму для продвижения — оценки ISW 9 декабря, 09:17 В ISW прогнозируют, что продвижение ВСУ в условиях зимы продолжится (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

Российский диктатор Владимир Путин пытается ввести Запад в заблуждение, делая различные заявления о целях РФ в войне против Украины.

Как говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW), этим Кремль преследует несколько целей.

По данным аналитиков, недавняя отсылка Путина к российской имперской истории и его абсурдные заявления о роли России как единственной «гарантии суверенитета Украины» являются дополнительными признаками того, что Кремль создает условия для затяжной войны, направленной на ликвидацию независимости Украины.

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«Намеренно непоследовательные сообщения Кремля являются частью постоянной информационной операции, призванной ввести Запад в заблуждение, чтобы заставить Киев пойти на переговоры и предложить упреждающие уступки», — отметили в ISW.

Эксперты также подчеркивают, что Кремль, вероятно, не отказался от своих максималистских целей в Украине. Несмотря на признание пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова о том, что Россия стремится полностью захватить четыре региона Украины, уже оккупированные войсками РФ частично, цели остаются неизменными.

Он повторил, что Кремль по-прежнему хочет «демилитаризации» и «денацификации» в Украине. Это еще раз подтверждает, что Россия хочет сменить режим в Киеве и устранить способность Украины противостоять будущим российским нападениям.

«Другими словами, цели Кремля остаются неизменными по сравнению с теми, которые были поставлены после вывода российских войск из-под Киева. Комментарии Пескова не являются изменением российских военных целей или требований», — добавили аналитики.

В ISW также подчеркивают, что заявления, ориентированные на аудиторию Запада, вызывают недовольство провоенного сообщества россиян, они все чаще обвиняют Кремль в отклонении от первоначальных целей войны в Украине. Один из известных пропагандистов заявил, что «аннексия Запорожской и Херсонской областей не входила в число заявленных целей специальной военной операции 24 февраля». Другие сторонники военных действий РФ в Украине утверждают, что у Путина нет возможности продолжать преследовать свои максималистские цели после многочисленных выводов войск и неудачных наступательных кампаний. ПО их мнению, именно это вынуждает армию РФ вести затяжную войну как средство измотать Украину.

В ISW отмечают, что Путин, возможно, намеренно дистанциирует свою риторику от нереалистичных требований провоенных блогеров касательно войны в Украину. 8 декабря он заявил, что россияне должны прекратить противостояние на информационном фронте и подавить свои порывы верить «фальшивой и просочившейся информации», чтобы помочь войскам РФ достичь своих целей на территории Украины.

Провоенное сообщество также было разочаровано абсурдным заявлением диктатора об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Его интерпретировали как то, что Кремль не планировал наносить удары по украинской инфраструктуре, если бы взрыв на Крымском мосту не состоялся.

Аналитики не исключают, что Путин пытается взять провоенных блогеров под контроль Кремля, однако их цензура остается маловероятной. Официальный представитель МИД страны-агрессора России Мария Захарова объяснил, почему Кремль терпимо относится к критике со стороны провоенного сообщества российских пропагандистов. Она предположила, что Кремль допускает расхождения в освещении войны, чтобы сохранить единую политическую точку зрения — вероятно, имея в виду постоянную поддержку «военкорами» концепции Путина по захвату всей Украины.

Институте изучения войны также прокомментировали заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли о том, что боевые действия в Украине могут усилиться зимой. Оценки американского генерала сходятся с аналитикой ISW том, что ВСУ могут продолжить продвижение в зимних погодных условиях.

«Украинские силы, вероятно, готовятся использовать преимущества замерзшей местности для более легкого передвижения, чем в грязные осенние месяцы, и что дальнейшие оперативные успехи Украины зависят от способности украинских сил продолжать последовательные операции в течение зимы 2022−2023 годов без перерыва», — пояснили там.

Аналитики, говоря о новых провокациях России на Запорожской АЭС, объяснили, что размещение новой техники на объекте может быть попыткой РФ успокоить продолжающиеся спекуляции среди российских националистических пропагандистов о возможном выводе российских войск с ЗАЭС.

ISW также представляет другие свои выводы за минувшие сутки:

канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что риск российской ядерной эскалации низок.

ориентированное на Запад послание Кремля продолжает вызывать гнев провоенного сообщества россиян.

Путин, возможно, дистанцируется в своей риторике от нереалистичных требований российских националистов о войне против Украины.

российские войска укрепили позиции под Сватово и провели контратаки под Кременной на фоне продолжающихся контрнаступательных операций украинских войск на востоке Украины.

российские силы продолжили наступательные операции в районах Бахмута и Авдеевки-Донецка.

российский правительственный чиновник намекнул, что слово Путина — закон, когда речь идет о военной мобилизации российских граждан.

российские оккупационные власти усилили меры безопасности на оккупированных Россией территориях в Украине.

Карта боевых действий: бои на Донбассе и битва за Бахмут

Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW