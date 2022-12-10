В ISW объяснили цель призывов Путина к Украине о переговорах и рассказали о колебаниях между минобороны РФ и провоенными «блогерами» 10 декабря, 08:14 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergey Karpuhin/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин последовательно рассказывает о переговорах с Украиной, где обвиняет Киев в нежелании идти на компромиссы или участвовать в «серьезном» диалоге, поскольку хочет отделить и изолировать ее от поддержки Запада.



Об этом говорится в сводке за 9 декабря американского Института изучения войны (ISW).



По мнению аналитиков, Путин отказывается идти на уступки в переговорах и, вероятно, хочет воспользоваться ими как «любым окном для прекращения огня», чтобы дать войскам РФ время для возобновления и перевооружения этой зимой, таким образом, лишая Украину инициативы. Однако быстрое заключение такого соглашения является «крайне маловероятным», считают в ISW.

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«Переговоры о длительном прекращении огня по всему театру боевых действий требуют времени. Россия и Украина чрезвычайно далеки друг от друга по поводу условий любого такого соглашения, и почти невозможно представить себе прекращение огня на несколько месяцев, не говоря уже о его реализации, что лишило бы Россию возможности приостановить украинские зимние контрнаступления и перезагрузиться до весны», — подчеркивают аналитики.



Они подытоживают: вероятнее всего, Путин активно начинает такие дискуссии прежде всего как часть информационной операции, «направленной на углубление раскола между Украиной и ее сторонниками», изображая Киев как такой, который не хочет вести переговоры".

Также в ISW рассказали, что позиционирование главы Кремля в российском информационном пространстве продолжает колебаться между поддержкой минобороны РФ и сообщества «военных блогеров», поддерживающих войну против Украины. Он заявил, что действия ведомства «прозрачные» и оно «надлежащим образом отражает стабильный ход» полномасштабного вторжения. Однако, отвечая на вопрос о постоянных проблемах с поставками для оккупантов и мобилизации, перешел к косвенной критике минобороны РФ.

На вопрос, могут ли россияне доверять МО РФ или «источникам, работающим на фронте», он сказал: «Вы не можете никому доверять. Вы можете доверять только мне.

«Заявления Путина, похоже, указывают на то, что он дистанцируется от сообщества военных блогеров, которые в основном сообщают или получают информацию из передовой. Цель заявления Путина о прозрачности брифингов российского МО, которые сообщество военных блогеров жестко критикует за их неточности и цензуру, может заключаться в приглушении такой критики, или же может быть попыткой переложить вину за военные неудачи в Украине на МО России, или и то, и другое», — говорится в сводке ISW.

Аналитики напоминают, что «козлом отпущения» Путин сделал российское ведомство уже давно. Диктатор, по их словам, остается в «трудном положении», полагаясь на поддержку сообщества, которое поддерживает полномасштабную войну, но и должен «уменьшить риск разозлить националистов», если не сможет воплотить их «нереалистичное и недостижимое видение российской военной кампании».

«Таким образом, Путину необходимо продолжать играть роль окончательного арбитра истины, чтобы управлять популярностью квази-официальных источников, одновременно апеллируя к ним в критике своих собственных институтов безопасности. Он вряд ли закроет независимое сообщество военных блогеров, но так же маловероятно, что он полностью поддержит его или будет придерживаться экстремистского курса действий, который оно предпочитает», — подытоживают аналитики.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

Российские чиновники усилили действующее законодательство для подавления инакомыслия внутри страны.

Высокопоставленные чиновники США заявили, что Россия предоставляет беспрецедентный уровень военно-технической поддержки Ирана в обмен на системы вооружений иранского производства.

Российские войска установили оборонительные рубежи возле Сватово, а российские и украинские войска провели наземные атаки возле Кременной.

Войска РФ продолжили наземные атаки в районе Бахмута и Авдеевки.

Оккупанты, возможно, установили позиции на острове в реке Днепр к западу от Херсона.

Кампания украинских сил по перехвату российских военных объектов и центров материально-технического обеспечения на юге Украины, вероятно, ухудшила состояние российских войск, их логистические линии и моральный дух в целом.

Путин удвоил свои заявления о том, что Россия не будет проводить вторую волну мобилизации, несмотря на постоянную обеспокоенность в обществе.

Российские оккупационные власти продолжали усиливать физический, правовой и социальный контроль над оккупированными территориями.

Карта боевых действий: наступление ВСУ на юге и северо-востоке Украины, бои под Бахмутом

Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW