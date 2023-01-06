«Попытка перебить картинку с Макеевкой». В МВД предположили, зачем Путину нужен нарратив о «рождественском перемирии» 6 января, 09:48 Путин внезапно объявил о «рождественском перемирии», но мир назвал это цинизмом (Фото:Sputnik/Sergei Fadeichev/Pool/Reuters)

Российский диктатор Владимир Путин начал говорить о «рождественском перемирии», чтобы перебить «картинку» с ликвидацией сотен мобилизованных оккупантов в Макеевке после удара ВСУ. Также возможна подготовка провокаций в Лавре.

О таких версиях появления заявлений о «перемирии» заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

В своем Facebook он предположил, что таким образом кремлевский режим пытается сменить фокус с Макеевки.

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«Дело в том, что традиционная тактика россиян: после громких поражений засыпать эфир тысячами ничтожных переговоров сработала. Более того, завтра должны озвучить имена виновных, и уже сейчас ясно, что это будут стрелочники вместо генералов», — пояснил Денисенко.

Представитель МВД отметил, что это может быть подготовкой к провокациям в Лавре.

«Одним словом, ничего нового. Все, как обычно, примитивно», — резюмировал он.

5 января Путин «поручил» министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу «ввести режим прекращения огня» по всей линии боевого столкновения в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Путин объяснил решение призывами своего приспешника, главы РПЦ патриарха Кирилла, а также якобы своей заботой о верующих.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в ответ напомнил, что Украина, в отличие от страны-агрессора России, не атакует чужую территорию и не убивает мирных жителей, а уничтожает только военных оккупационных армий на украинской территории.



Глава МИД Дмитрий Кулеба напомнил о российских ударах по Херсону перед Рождеством и массированной атаке на Украину в Новый год и посоветовал не воспринимать кремлевские заявления всерьез.