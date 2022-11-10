Президентская ниша. Почему Пригожин похвалил Зеленского — Яковина 10 ноября, 20:45 Окраина Бахмута, который штурмуют наемники ЧВК Вагнер (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Создатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин все сильнее вживается в роль президента России и фактически предлагает себя в качестве собеседника президента Украины Владимира Зеленского на гипотетических переговорах. Об этом в эфире Радио НВ сказал международный обозреватель Иван Яковина.

Он напомнил: официальный Киев объявил, что Украина не будет вести переговоры с нынешним главой Кремля Владимиром Путиным. Именно после этого Пригожин внезапно похвалил Зеленского.

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«Ну как похвалил? Сказал, что да, Зеленский — враг, мы с ним воюем, но в то же время Зеленский — сильный лидер, строгий, уверенный и все такое. И тут я понял, что такие заявления Пригожин может делать только в одном случае: если он собирается через некоторое время сам занимать пост президента России», — отметил Яковина.

В глазах многих Пригожин выглядит даже хуже, чем Путин: он фашист, торговец смертью, уголовник, друг Рамзана Кадырова. По мнению обозревателя, делая пусть и нелепый, но комплимент Зеленскому, Пригожин демонстрирует, что вообще-то с ним можно иметь дело.

«Он подбивает клинья, пытается показать: вот он я тут, со мной можно вести переговоры, когда Путин уйдет, давайте я, Пригожин, буду главным в этой стране», — сказал Яковина.

По наблюдениям автора, Пригожин уже стал «серым кардиналом», от которого звучат заявления и о внешней политике России, и об экономике, и о ходе боевых действий. «Он постепенно заполняет собой президентскую нишу», — резюмировал обозреватель.

«Повар Путина» Пригожин в интервью МК назвал президента Украины Владимира Зеленского «прагматичным и симпатичным парнем» и похвалил его за решительность. При этом наемники пригожинской группы Вагнера активно принимают участие в войне против Украины, штурмуя позиции ВСУ под Бахмутом.