«Саботаж, раскол элит, бунт». Что будет после приказа о вступлении Беларуси в войну и зачем Путину с Лукашенко встречаться в девятый раз за год 25 декабря, 16:28 Эксклюзив НВ Лукашенко и Путин выходят на пресс-конференцию к журналистам в Минске, 19 декабря 2022 (Фото:Sputnik/Pavel Bednyakov/Kremlin via REUTERS)

Белорусский узурпатор Александр Лукашенко прилетел в Россию, чтобы в девятый раз за год лично встретиться с диктатором Владимиром Путиным.

Зачем такие частые встречи и что будет в Беларуси, если группировке агрессоров таки прикажут вступить в войну против Украины, в интервью Радио НВ рассказал советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка.

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— С чем Беларусь подошла к концу 2022 года?

— Это был ужасный год для Беларуси. Белорусская независимость оказалась на грани краха, на грани исчезновения. Такого не было никогда с советских времен. Беларусь стала просто марионеткой в руках двух диктаторов.

С другой стороны, белорусское национальное независимое движение не исчезло. Все, что началось в 2020 [году] — эти протесты, национальное возрождение — продолжается. Но продолжается в подполье или в эмиграции. Очень важно будет не потерять, не утратить эту культурную, национальную связь между выехавшими и оставшимися.

И когда настанет момент, окно возможностей появится, очень важно будет вернуться и построить национальную независимую страну.

Что касается экономических, социальных вопросов. Все это тоже можно решить. Но сейчас главный вопрос, удастся ли в результате этой войны сохранить нам суверенитет. Поэтому белорусы сейчас активно работают и в Беларуси, и за рубежом, чтобы его сохранить.

— Зачем Лукашенко снова поехал к Путину? Они ведь недавно встречались.

— Как зачем? Соскучился. Это уже девятая встреча Лукашенко и Путина с начала полномасштабной войны. А если считать еще с разными саммитами в Ташкенте и еще где-то, то уже одиннадцатая или двенадцатая.

Для Лукашенко очень важно демонстрировать своим поклонникам, своему окружению, что большой брат следит, стоит рядом, поддерживает, поэтому, «ребята, давайте, не стратьте, иначе Путин придет и вас накажет». Лукашенко использует Путина в своих страшилках о войне, о будущем, о наказании всем нелояльным.

Для Путина Лукашенко тоже очень выгоден. Во-первых, не кем заменить в Беларуси Лукашенко, Путину очень дешево обходится Лукашенко. А сейчас еще и Лукашенко стал таким «русскомирским», даже больше путинских пропагандистов. И Путину это тоже душу греет.

Они встречаются, как два одиночества, ездят на такие сеансы психотерапии. Это не значит, что они там решают вопрос о следующей атаке, например, на Украину. Я думаю, что это решается на уровне Генштаба, постоянно прилетающего в Беларусь. А Путин и Лукашенко, скорее, только подписывают и кивают головой, что «да, давайте, готовьтесь».

— Институт изучения войны отмечает, что риски возросли, что Россия уже конкретно создает условия, чтобы снова наступать из Беларуси в Украину. Неизвестно, какое направление, вопрос времени тоже открыт. А какие настроения в Беларуси на этот счет? Готовы ли там, что белорусская армия вступит в войну?

— Белорусы категорически против вступления белорусской армии. И среди чиновников, и среди сторонников Лукашенко, и среди демократических сил есть абсолютный консенсус, что Беларусь не должна вступать в войну.

А дальше уже, когда спрашиваешь, кому симпатизируют, то, конечно, эти «ностальгирующие» по Советскому Союзу симпатизируют Москве. А как же? Здесь же нужно с «нацистами» бороться. Они просто жертвы пропаганды, прежде всего, но большинство занимают положительно нейтральную позицию к Украине.

Возросло количество тех, кто активно поддерживает Украину. И даже выросло количество тех, кто считает, что белорусам нужно ехать воевать за Украину. Поэтому процесс в целом не так плох.

Просто представьте, что в информационном пространстве доминируют российские медиа, лукашенковская пропаганда. Но даже под давлением всей этой лжи люди все равно выбирают Украину. И потому нужно больше нам [работать] в информационном пространстве.

О вероятности вступления белорусского войска. Здесь много разных факторов. Будет ли это вступление в состав какой-то российской бригады белорусов, когда их поставят в тыл, например, и они не перейдут границу? Или белорусов просто посадят на аэродромы диспетчерами. Будет ли это считаться вступлением белорусского войска или нет?

Существовали сценарии, которые мы разрабатывали как возможные, когда отправят лукашенковских военных на оккупированную территорию, как миротворцев. Это тоже будет попытка вступления.

Я не верю, что вступление будет конвенционным, когда будет даже приказ от Путина и Лукашенко, потому что люди просто развернут оружие против диктаторов или сложат это оружие. Но они могут придумать какую-нибудь форму, как втянуть и замазать кровью белорусов и Беларусь. И здесь нам нужно быть очень осторожными.

Очень внимательно нужно относиться к работе ЧВК. «Вагнеровцы» часто приезжают и вербуют белорусов. Но лукашенковские чиновники, его среда, создают свой собственную ЧВК. И она уже разрослась. Там предлагают большие зарплаты — по три-четыре тысячи долларов в месяц. Пока немного желающих, но не исключено, что их будут вербовать или заставлять каких-либо резервистов или запасников вступать по принуждению. И это тоже возможное участие белорусских граждан в этой войне. Будем следить и делать все, чтобы этого не допустить.

— А в белорусских тюрьмах тоже вербуют заключенных? Или до этого еще не дошло?

— Были такие слухи в начале войны, что кому-то предложили амнистию, потому что Лукашенко объявил амнистию нескольких тысяч человек. И те, кто будет помогать в войне, якобы будут освобождены. Но сейчас подобных фактов у нас нет.

Когда говорить о внутренней риторике Лукашенко, он пытается успокаивать, что будто не будет войны: «Пока я здесь управляю, никто никого не будет мобилизовать». Конечно, это расходится с реальностью: люди видят, как российские эшелоны прибывают в Беларусь, российские военные разворачивают очередные военные базы.

Но он понимает, что вся система сейчас держится на «соплях». И я не знаю, в какой момент это взорвется. Потому что реальность снова начинает расходиться с пропагандой и картинкой по телевидению.

— Может ли кто-то сейчас точно сказать, какие настроения преобладают в рядах Вооруженных сил Беларуси?

— Никто сказать точно не может, но я думаю, что настроения отличаются среди тех, кто стоит на границах, выполняет приказы среднего командования (лейтенанты, капитаны, руководящие батареями или батальонами), и у высшего командования, где могут быть вообще другие [настроения].

В Генштабе — политические назначенцы, имеющие связи с Россией, они будут служить даже скорее не Лукашенко, а Путину. А те, кто помоложе, кто уже рос в независимой Беларуси, не понимают, зачем умирать за Лукашенко и Путина. Да, они не обязательно развернут оружие. Но [могут сделать то], что уже много раз делали белорусы, — это такой тихий саботаж, невыполнение приказов.

У нас была информация, что весной и летом были попытки приказов белорусам вступить или втянуть их в некоторые пограничные провокации россиян. И белорусы отказывались. Это было на железной дороге, это было и на наземном переходе. Я думаю, что такого будет больше, если будет приказ регулярным войскам пересечь границу. Они лучше исчезнут, разойдутся, их не будет на месте. Как это было, например, с пограничными войсками, которые не участвовали, когда танки переезжали на украинскую сторону с белорусской территории. Они просто скрылись, их просто не было. Думаю, это скорее форма протеста и саботажа, которую можно ожидать.

Я сам служил в армии на границе с Украиной десять лет назад. Ясно, что она, возможно, немного улучшилась в техническом плане, но в плане морали или понимания, зачем умирать за политические амбиции диктаторов, осталась прежней. Не было никакого желания участвовать в каких-либо политических разборках диктаторов.

И я думаю, что нас будет ждать саботаж, раскол элит, очередная волна протестов, если будет такой приказ. Это понимают в Минске, это понимают в Москве, поэтому будут создавать много шума, много давления на Украину, что вот-вот начнется война. Но само решение отправить регулярные белорусские войска не будет принято. Это мои ощущения. Точно никто не знает, потому что мы все видим, что все нерационально сейчас.

— А какие козыри сейчас есть в руках Лукашенко, чтобы поторговаться с Путиным и оттянуть этот процесс вовлечения своих войск в войну?

— Он говорит, что «я единственный твой союзник», и это правда. И для Путина очень важно сохранить Лукашенко, который выглядел бы не как марионетка, а как независимый суверен. Поэтому Путин столько внимания сейчас уделяет Лукашенко, чтобы поднять его статус.

Во-вторых, он говорит, что защищает западные границы, «если мне нужно будет отправить войска в Украину, то НАТО придет со своими Абрамсами и через три дня возьмут Минск, а там и до Москвы доберутся». Он говорит, что «все граждане Беларуси, все демократическое повстанческое движение, только и ждут, что я отправлю армию, и потому как это начнется, они предпримут очередную попытку бунта». И это тоже довод для Путина. Зачем ему открывать еще один фронт? Он и так с Украиной не справляется. А тут, когда начнется еще одна волна революции, как в 2020 году, то будет и Путину, и Лукашенко тяжело. Я думаю, что это главные аргументы.

Но я не скажу, что он упирается, а Путин на него давит. Я думаю, что они договариваются друг с другом. У них есть симбиотические отношения, они нужны друг другу, как никогда раньше. И Путин тоже понимает хрупкость системы Лукашенко, а потому даже немного спасает Лукашенко, чтобы режим его не рухнул, чтобы сохранить власть Лукашенко.

Путин приехал со всей свитой в Минск не для того, чтобы обсуждать там тактические вопросы. Нет. Это демонстрация уважения и признательности за лояльность. Это медаль за лояльность Лукашенко.