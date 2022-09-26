«Несколько миллиардов для поддержки штанов». Зачем Лукашенко поехал в Россию — советник Тихановской

26 сентября, 17:45
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Российский и белорусский диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко в Сочи, 26 сентября (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Российский и белорусский диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко в Сочи, 26 сентября (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка в интервью Радио НВ рассказал, зачем белорусский диктатор Александр Лукашенко поехал в Россию.

В интервью Радио НВ Вячорка предположил, что Путин будет давить на Лукашенко, а Лукашенко будет выражать свою поддержку Путину, демонстрировать лояльность и просить денег.

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https://www.youtube.com/watch?v=hxRdkASq3co&t=1s

«Деньги сейчас Лукашенко очень нужны. Он недополучил того, что ему Путин обещал в начале 2022 года. И сейчас будет просить несколько миллиардов для поддержки штанов», — объяснил он.

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6 сентября белорусский диктатор Александр Лукашенко прибыл в Россию с неанонсированным визитом.

Он встретился в Сочи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время встречи Лукашенко попытался утешить Путина на фоне массового бегства россиян. Также диктаторы пожаловались друг другу на унижения со стороны Запада.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Владимир Путин Александр Лукашенко Радио НВ Россия-Беларусь

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