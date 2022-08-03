Ситуация кардинально меняется. Зачем Британия передает Украине военные корабли — военный эксперт

3 августа, 19:38
Сейчас украинских моряков уже обучают в Великобритании (Фото:ВМС ЗС України via Facebook)

Сейчас украинских моряков уже обучают в Великобритании (Фото:ВМС ЗС України via Facebook)

Игаль Левин, офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик, рассказал Радио НВ, зачем Великобритания передает Украине военные корабли.

Он рассказал, что об этом шла речь до полномасштабного вторжения России, а в оккупированном сейчас Мариуполе британцы даже начали строить свою инфраструктуру, которая сейчас разрушена или захвачена.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=GmgGOVvbTBE&t=2s

«Это не неожиданно. Более того, не просто передадут, а уже идет подготовка моряков, об этом заявлялось. У нас же война рано или поздно будет закончена и нужно будет дальше отстраивать и флот в том числе. Речь идет не о том, что эти корабли вам прямо завтра передадут и где-то поставят», — объяснил военный эксперт.

Левин прогнозирует, что передача кораблей может состояться осенью.

Читайте также:

ВМФ Британии передаст Украине противоминные корабли Ramsey и Blyth (Фото:RoyalNavy via Twitter) ВМФ Великобритании передаст Украине два противоминных корабля класса Sandown

«Ситуация кардинально меняется. Если у нас несколько месяцев назад на полном серьезе ожидали высадку в Бессарабии и Одессе, затем мы освободили остров Змеиный, а ракеты заставили российский флот отойти на базы, а некоторые даже переместились еще дальше, из Крыма как раз на базы самой России. Должна была произойти такая ситуация, что юг и Херсон будет блокирован и освобожден, тогда это возможность, катера, тральщики или патрульные катера, корабли, будут поступать в обновленный, новый флот Украины», — рассказал он.

Военный эксперт отметил, что все довоенные заказы продолжают работать, так как «Украина за три дня не пала и она не падет, останется такой, как была, с тем правительством, которое выбирали люди».

Также Левин напомнил, что в Турции продолжают строить для Украины корветы Ада.

«Завтра Россия сядет подписывать какой-нибудь позорный документ с Украиной, где на условиях Украины будут диктоваться дальше послевоенные реалии, и как раз уже будут подготавливаться корабли к спуску на воду и передаче Украине из той же Турции, Британии, и моряки уже будут готовы, которые сейчас проходят подготовку», — прогнозирует он.

В интервью Суспільному, опубликованном 31 июля, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал, что Лондон принял решение о передаче нескольких своих военных кораблей украинским силам. Посол сообщил, что на одном из кораблей уже проходят обучение украинские военные.

2 августа в эфире всеукраинского телемарафона Пристайко сообщил, что речь идет о двух боевых кораблях для разминирования.

Редактор: Анастасия Одинцова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Украина-Россия Боевые корабли Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Украина-Великобритания Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Донецкая область, август 2022 года. (Фото:72 ОМБр им. Черных Запорожцев/Facebook)
«Обезвредить российскую ПВО — возможно» /
Куда РФ стягивает войска и как Украину усилят антирадарные ракеты и ATACMS — эксперт CIT
3 августа, 09:41
События
Те, кто спешат сейчас продать всю недвижимость в Украине, заплатят по-максимуму (Фото:designer491 / Depositphotos)
Суммы налогов растут /
Почему оценочная стоимость жилья при продаже оказалась выше реальной
3 августа, 09:00
Ритейл/Недвижимость
Отказавшись от привычки есть сахар вы снизите риск смертельных заболеваний (Фото:Brian Suman/Unsplash)
Хватит есть пирожные! /
Пять способов избавиться от сладкой зависимости. И да, одной силы воли недостаточно
3 августа, 07:00
Питание
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X