Тайный замысел Лукашенко и Путина. Зачем Беларусь устроила масштабные учения на границе с Украиной — советник Тихановской

16 июля, 09:48
Обучение танкового подразделения на Гожском полигоне в Беларуси (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь via Facebook)

Обучение танкового подразделения на Гожском полигоне в Беларуси (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь via Facebook)

Франак Вячорка, советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, в эфире Радио НВ объяснил, зачем Беларусь устроила масштабные учения на границе с Украиной.

«Они действительно проводят учения каждый день. Задача, которую дает Генштаб – имитировать бурную деятельность. Как в советское время, вы главное покажите, что работаете и боретесь. Лукашенко попытается быть релевантным, демонстрировать свою любовь и лояльность Путину. Путину тоже выгодно, потому что это отвлекает ВСУ, оттягивает силы на границу с Беларусью. А для белорусов это создание постоянного ощущения врага, неизбежной войны», – объяснил он.

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По словам Вячорки, в этой комбинации «Лукашенко представляется защитником мира, что только благодаря Лукашенко еще нет войны».

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Советник Тихановской заверил, что за этой пропагандистской мишурой на самом деле ничего существенного нет.

«Мы общаемся с этими людьми на границах, с разными бригадами, офицерами, несколько из них уже переехали в шенгенские страны и сейчас в безопасности. Они говорят, что там идет имитация и воевать ни офицеры, ни солдаты, тем более, переходить на территорию Украины не собираются», — заверил он.

11 июля издание Express сообщило, что Лукашенко столкнулся с возможностью военного переворота из-за поддержки войны России против Украины.

3 июня лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что приказ о вторжении армии Беларуси в Украину был, но его не доводили до солдат.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Военные учения Александр Лукашенко Украина-Беларусь Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Россия-Беларусь Война России против Украины

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