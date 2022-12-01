Байден попросил у Конгресса США $37 млрд для Украины, чтобы обеспечить стратегическое поражение Путина — Нуланд 1 декабря, 14:42 Нуланд заверила украинцев в дальнейшей поддержке США (Фото:Yiannis Kourtoglou/Reuters)

Президент США Джо Байден попросил у Конгресса $37 млрд для Украины не только для того, чтобы страна пережила испытания войной, но и чтобы российский диктатор Владимир Путина потерпел поражение, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

«Буквально только президент Байден обратился в Конгресс за дополнительным пакетом в 37 млрд долларов, чтобы Украина не только пережила эти испытания, но и расцвела как суверенная, защищенная и демократическая страна, а Владимир Путин потерпел стратегическое поражение», — сказала она во время выступления на Киевском форуме по безопасности.

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Нуланд подчеркнула, что США будут оставаться с Украиной столько, сколько это будет необходимо. Американский народ понимает, украинцы борются за весь мир.

«Попытки Путина осуществить насильственное завоевание, его военные преступления и ядерный шантаж, его попытки сделать голод оружием и заморозить Украину должны быть отбиты и побеждены», — отметила заместитель госсекретаря США.

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Нуланд добавила, что в противном случае мир станет более опасным.

«Тогда погаснет свет не только в Украине, свет суверенной демократической нации, которая борется за свое собственное будущее. Тогда каждая маленькая или средняя по размеру нация и страна, которая находится рядом с большой по территории страной, мощным военным потенциалом, будет спрашивать себя, не будет ли она следующей», — резюмировала она.

Киевский Форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка Open Ukraine, является ведущей международной платформой по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

15 ноября Байден попросил Конгресс выделить более 37 миллиардов долларов экстренной помощи Украине. Запрос включает $21,7 миллиарда на военную, разведывательную и другую оборонную поддержку, $14,5 миллиарда на гуманитарную помощь и поддержку работы украинского правительства, $900 миллионов на здравоохранение и поддержку проживающих в США украинцев и $626 миллионов на ядерную безопасность.

РФ ведет полномасштабную войну против Украины более девяти месяцев, с 24 февраля. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.

С октября войска РФ бьют по объектам критической инфраструктуры, 23 ноября была последняя такая массированная атака, оккупанты выпустили 67 ракет, 51 из них удалось сбить.

Украинское военное командование и власти предупреждают о подготовке нового массированного ракетного удара по Украине.

