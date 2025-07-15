Новый план президента США Дональда Трампа относительно поставок оружия в Украину и угроза жестких санкций в отношении торговых партнеров РФ отражают резкое изменение его позиции, однако есть ряд неясных ключевых деталей, сообщает The New York Times .

Выступая в Белом доме вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, Трамп заявил, что системы Patriot и другое вооружение будут «быстро» переданы Украине.

Также Трамп добавил, что США будут продавать это оружие европейским странам, которые будут поставлять его в Украину или использовать его для замены оружия, которое они отправляют в эту страну из своих существующих запасов.

Однако представители Пентагона позже заявили, что многие детали еще прорабатываются, уточняют журналисты.

Эксперты также усомнились в достоверности угрозы Трампа ввести 100-процентные пошлины для торговых партнеров России, если российский диктатор Владимир Путин не согласится на прекращение в течение 50 дней.

Реклама

«Трамп также известен тем, что устанавливает сроки, которые не соблюдает, это вызывает вопросы о том, как он будет действовать, если 50-дневный срок, установленный им для Путина, истечет», — говорится в материале.

4 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Президент Украины заявил, что она была «лучшим за все время».

В тот же день американский президент заявил, что рассматривает возможность передать Украине ракет для комплексов ПВО Patriot, потому что «не хочет видеть, как убивают детей».

8 июля Трамп подтвердил, что США предоставят Украине дополнительную оборонную помощь. В частности, речь идет о поставках вооружения, необходимого для защиты от российской агрессии.

Накануне, 14 июля, Владимир Зеленский провел еще один телефонный разговор с Трампом.

Также 14 июля Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.