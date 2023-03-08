«Частная инициатива». Диверсию на Северных потоках профинансировал «украинский спонсор», западная разведка знает его имя — The Times 8 марта, 12:07 26 сентября стало известно о резком падении давления в российском газопроводе Северный поток-2 (Фото:Danish Defence Command/Handout via REUTERS)

Западным разведкам в течение нескольких месяцев известно имя украинца, который якобы стал «частным спонсором» диверсий на Северных потоках, однако его личность сознательно решили не раскрывать, чтобы защитить Украину, пишет газета The Times.

«Это было осуществлено не американцами, россиянами или поляками, как им, по-видимому, сообщила их разведка, а частным предприятием из Украины», — говорится в статье.

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Издание пишет, что разведывательным кругам сообщили, что эта информация не будет обнародована, чтобы отвести любые вопросы о том, почему официальное расследование разрушения российско-немецкого трубопровода продвигается так медленно.

«Имя предполагаемого частного спонсора, украинца, не связанного с правительством президента Зеленского, уже несколько месяцев циркулирует в разведывательных кругах, но не раскрывается», — говорится в материале.

По данным журналистов, информацию не раскрывали, в том числе, потому что должностные лица НАТО, похоже, хотели защитить Украину от публичной ссоры с Германией, которая долго тянула с поставками военной помощи, в том числе танков Leopard 2 и систем ПВО IRIS-T.

Газета пишет, что «влиятельная фигура», которая стала спонсором операции, не намеревалась укреплять позиции критиков немецких поставок оружия.

«Сложная операция включала привлечение яхты, элитных водолазов, поддельных паспортов и закупку зарядов кумулятивной взрывчатки, доступных только для газовой и нефтяной промышленности по специальной лицензии и за большие деньги», — говорится в расследовании.

Однако издание пишет, что имя спонсора «обязательно всплывет», особенно если учесть, что он оставил своеобразную «визитную карточку».

7 марта Газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, которые ознакомились с новыми разведданными США и говорили на условиях анонимности, сообщала, что за диверсией на газопроводах Северный поток может стоять «проукраинская группа».

В тот же день был опубликован совместный материал телерадиокомпании ARD, журнала ARD Kontraste, изданий SWR и ZEIT. В нем утверждалось, что за взрывами на газопроводах Северный поток может стоять группа из шести человек, которая использовала яхту, принадлежащую гражданам Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву газопровода Северный поток в Балтийском море.

Министр обороны Украины назвал информацию западных СМИ «странной историей, которая не имеет ничего общего с нами».

Взрывы на Северных потоках: что известно



26 сентября 2022 года стало известно о резком падении давления в российском газопроводе Северный поток-2, а на следующий день появились сообщения о такой же проблеме на Северном потоке-1. Оба газопровода, проходящие по дну Балтийского моря у берегов Швеции и Дании, в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

Инцидент произошел на глубине около 70 метров недалеко от датского острова Борнхольм в Балтийском море — за пределами территориальных вод Дании, но в ее исключительной экономической зоне.

Всего в эти дни было зафиксировано три мощные утечки. 29 сентября береговая охрана Швеции сообщила о четвертой утечке газа.

Польша и Украина обвинили во взрывах Россию. Кремлевский режим, в свою очередь, обвинил «англосаксов» и отрицал свою причастность.

Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд заявил, что на маршрутах залегания трубопроводов произошли подводные взрывы — очевидно искусственной, а не геологической природы.

В ноябре 2022 года служба безопасности Швеции подтвердила, что рядом с трубопроводами нашли остатки взрывчатки.