«Рассказывают, как плохо, что приняли». Глава МИД Кулеба заявил, что РФ следит за его турне в Африке и планирует визиты «по следам» 25 мая, 15:20 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Tiksa Negeri)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в России «очень внимательно» следят за его визитами в страны Африки, и тамошний глава МИД Сергей Лавров хочет сразу же общаться с теми людьми, с которыми он говорил.

Об этом он сказал в видеообращении в Instagram, опубликованном в четверг, 25 мая.

По словам Кулебы, работать «очень сложно», потому что Москва 30 лет «сеяла свою пропаганду». Он назвал континент «пространством дипломатического поединка».

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«Я знаю, что в Москве очень внимательно следят за моим турне. И там, где я появляюсь, потом приходит российский посол и начинает рассказывать, как плохо, что вы принимали украинского министра. И Лавров планирует по моим следам вдогонку сразу говорить с людьми, с которыми я говорил, планирует свои визиты в Африку», — сказал глава МИД.

Он подчеркнул, что бороться нужно «за каждый уголок мира», потому что везде есть интерес Украины, который надо найти и «использовать в пользу победы».

22 мая Кулеба начал второе турне по странам Африки. Он уже посетил Марокко и Эфиопию, следующей страной станет Руанда.

В конце декабря 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина перезагружает отношения с Африкой и откроет посольства в десяти странах. В июне он сообщил о намерении расширить отношения страны со странами Африканского Союза и назначить специального представителя Украины в Африке.

В мае 2023-го СМИ сообщили, что лидеры шести африканских стран хотят провести «миротворческие» переговоры с Киевом и Москвой. Их план предусматривает диалог с РФ даже без вывода оккупационных войск.