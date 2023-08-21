Пять самолетов за три дня. Именно дроны ГУР ударили по аэродромам Шайковка и Сольцы, — источник NV в разведке 21 августа, 19:51 NV Премиум Пламя мести. Стратегический бомбардировщик ТУ-22М3 горит на аэродроме РФ в Сольцах (Фото:DR)

Тайные группы, деятельность которых координирует ГУР, ударили БПЛА по российским бомбардировщикам.

За последние несколько дней группы диверсантов, координируемые ГУР Минобороны, обезвредили пять российских самолетов, в том числе и стратегические бомбардировщики, которые наносили ракетные удары по украинским городам.

Видео дня

Об этом NV сообщил источник в ГУР.

Так утром 19 августа агенты, сотрудничающие с украинской военной разведкой, атаковали беспилотниками военный аэродром в Сольцах Новгородской области РФ. Был уничтожен бомбардировщик Ту-22 М3, еще два самолета получили повреждения.

А утром 21 августа в Калужской области России на аэродроме Шайковка в результате атаки дронов, управляемых диверсантами ГУР, повреждения получили еще два российских бомбардировщика.

«Эти операции с дронами координируются ГУР и нанесли чувствительные потери врагу в военной авиации. Да и главное, что таких самолетов[речь идет о Ту-22 М3] в стране-агрессоре уже не производят», — добавил источник редакции в ГУР.