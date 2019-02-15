За пять лет в войнах на Земле погибли 550 тыс. младенцев - исследование Сегодня, 10:43 51 Цей матеріал також доступний українською EPA Страдающий от голода ребенок в Йемене EPA

На сегодняшний день в регионах, охваченных вооруженными конфликтами, живет больше детей, чем когда-либо за последние два десятилетия.

Об этом идет речь в новом докладе известной международной организации Save the Children.



Главный вывод документа шокирует: по меньшей мере 550 тыс. младенцев погибли из-за вооруженных конфликтов в 2013-2017 годах только в 10 наиболее пострадавших странах. То есть в среднем на планете ежегодно из-за войн гибнет более 100 тыс. детей самого младшего возраста.

В наибольшей степени дети страдают в таких странах как Афганистан, Йемен, Южный Судан, Центральноафриканская Республика, Демократическая Республика Конго, Сирия, Ирак, Мали, Нигерия и Сомали (по оценкам 2017 года).

Младенцы особенно уязвимы для таких косвенных последствий конфликтов, как голод, разрушенные больницы и инфраструктура, отсутствие доступа к здравоохранению и санитарии, непредоставление помощи. "Вероятно всего, они бы не умерли, если бы не жили в регионах, охваченных конфликтом", - отмечают авторы исследования.

С учетом числа погибших малышей возрастом до пяти лет общее число детских смертей от косвенных последствий войн возрастает до 870 тыс. за тот же период, подсчитали в Save the Children.

Доклад Остановите войну против детей (Stop the War on Children) был обнародован в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности, которая открывается в Германии в пятницу,15 февраля.

Кроме того, новое исследование, проведенное Институтом исследований проблем мира в Осло по заказу Save the Children, показало, что в 2017 году в районах, охваченных войнами, проживало 420 млн детей (18% всех детей в мире), что на 30 млн больше, чем годом ранее.