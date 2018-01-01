За продление санкций: Меркель заявила, что не приемлет одностороннее использование РФ Азовского моря Сегодня, 15:50 129 Цей матеріал також доступний українською Меркель "обеспокоена" поведением России

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что выступает за продление санкций против России за блокирование Азовского моря и ее агрессию против ВМС Украины.

Об этом говорится в Twitter правящей Христианско-демократической партии.

"Мы будем выступать за продление санкций против России. Мы обеспокоены поведением России. Мы не приемлем (одностороннего – ред.) использования Азовского моря", - цитирует ХДС главу правительства.

Merkel zur Situation in der #Ukraine: Wir werden uns für die Verlängerung der #Sanktionen gegenüber Russland einsetzen. Wir sind beunruhigt über das russische Verhalten. Wir nehmen die Inanspruchnahme des Asowschen Meeres nicht hin. #Regierungsbefragung pic.twitter.com/2HP122sgNQ — CDU Deutschlands (@CDU) 12 декабря 2018 г.

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Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины.

ФСБ обвинила украинских моряков в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

В свою очередь Украина эти обвинения отвергает, заявляя, что они действовали в рамках закона.

Согласно данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

После событий в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.