Губернаторы и главари боевиков. Британия расширила санкции против российских политиков, причастных к оккупации Украины 26 июля, 17:51 Под санкции Британии попали 29 губернаторов регионов со всей России (Фото:REUTERS/Tom Nicholson)

Правительство Великобритании расширило санкции против 42 лиц и организаций, которые принимают участие в оккупации отдельных регионов Украины. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

В санкционный список попали россияне Виталий Хоценко и Владислав Кузнецов, которых Кремль назначил главарями террористических организаций «ЛДНР».

Британское правительство подчеркивает, что Хоценко и Кузнецов были отправлены для реализации планов российского диктатора Владимира Путина по незаконной аннексии территорий Украины с помощью фиктивных референдумов.

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Также под санкции попали 29 губернаторов регионов со всей России, которым Кремль поручил перевести средства для группировок «ЛДНР», способствуя российской оккупации.

Под санкциями также оказались главный редактор российского пропагандистского агентства Sputnik International Антон Анисимов и британский видеоблогер Грэм Филипс, сотрудничавший с прокремлевскими каналами RT и Звезда.

«Мы не будем молчать и смотреть, как назначенные Кремлем государственные деятели подавляют народ Украины или свободы своего народа. Мы будем продолжать применять жесткие санкции к тем, кто пытается узаконить незаконное вторжение Путина, пока Украина не победит», — заявила глава МИД Британии Лиз Трасс.

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