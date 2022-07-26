Губернаторы и главари боевиков. Британия расширила санкции против российских политиков, причастных к оккупации Украины

26 июля, 17:51
Под санкции Британии попали 29 губернаторов регионов со всей России (Фото:REUTERS/Tom Nicholson)

Под санкции Британии попали 29 губернаторов регионов со всей России (Фото:REUTERS/Tom Nicholson)

Правительство Великобритании расширило санкции против 42 лиц и организаций, которые принимают участие в оккупации отдельных регионов Украины. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

В санкционный список попали россияне Виталий Хоценко и Владислав Кузнецов, которых Кремль назначил главарями террористических организаций «ЛДНР».

Британское правительство подчеркивает, что Хоценко и Кузнецов были отправлены для реализации планов российского диктатора Владимира Путина по незаконной аннексии территорий Украины с помощью фиктивных референдумов.

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Также под санкции попали 29 губернаторов регионов со всей России, которым Кремль поручил перевести средства для группировок «ЛДНР», способствуя российской оккупации.

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Под санкциями также оказались главный редактор российского пропагандистского агентства Sputnik International Антон Анисимов и британский видеоблогер Грэм Филипс, сотрудничавший с прокремлевскими каналами RT и Звезда.

«Мы не будем молчать и смотреть, как назначенные Кремлем государственные деятели подавляют народ Украины или свободы своего народа. Мы будем продолжать применять жесткие санкции к тем, кто пытается узаконить незаконное вторжение Путина, пока Украина не победит», — заявила глава МИД Британии Лиз Трасс.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Великобритания Российская агрессия Санкции Запада ЛДНР Оккупация

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