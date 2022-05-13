В Южной Осетии назначили дату «референдума» о «вхождении» в состав России

13 мая, 21:42
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Анатолий Бибилов объявил, что подписал указ о проведении «референдума» (Фото:Анатолий Бибилов / Facebook)

Анатолий Бибилов объявил, что подписал указ о проведении «референдума» (Фото:Анатолий Бибилов / Facebook)

Так называемый президент оккупированной Россией Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что хочет 17 июля провести «референдум» о вхождении в состав РФ.

Война России против Украины — главные события 13 мая

В своем Telegram-канале Бибилов объявил, что 13 мая подписал указ о проведении «референдума». На его сайте сообщается, что решение принято, «руководствуясь историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией».

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Россия вторглась в Грузию в 2008 году на фоне попытки Тбилиси восстановить конституционный порядок в регионе Южная Осетия. Южная Осетия, как и Абхазия, остаются оккупированными и полностью подконтрольными и зависимыми от России. «Независимость» этих территорий признают только четыре государства — члена ООН, кроме РФ: Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру.

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В конце марта в Генштабе ВСУ сообщали, что среди населения Южной Осетии проводят скрытую мобилизацию, а в оккупированный Россией Крым для участия в полномасштабной войне против Украины перебросили около 150 жителей самопровозглашенной республики. О том, что Россия перебрасывает войска с территории Грузии в Украину, также сообщали в Пентагоне.

Война и в Украине, и в Грузии закончится, когда Российская империя исчезнет – Гела Васадзе

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Грузия Южная Осетия Референдум Россия-Грузия Псевдореферендум

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