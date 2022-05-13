В Южной Осетии назначили дату «референдума» о «вхождении» в состав России
Анатолий Бибилов объявил, что подписал указ о проведении «референдума» (Фото:Анатолий Бибилов / Facebook)
Так называемый президент оккупированной Россией Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что хочет 17 июля провести «референдум» о вхождении в состав РФ.
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В своем Telegram-канале Бибилов объявил, что 13 мая подписал указ о проведении «референдума». На его сайте сообщается, что решение принято, «руководствуясь историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией».
Россия вторглась в Грузию в 2008 году на фоне попытки Тбилиси восстановить конституционный порядок в регионе Южная Осетия. Южная Осетия, как и Абхазия, остаются оккупированными и полностью подконтрольными и зависимыми от России. «Независимость» этих территорий признают только четыре государства — члена ООН, кроме РФ: Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру.
В конце марта в Генштабе ВСУ сообщали, что среди населения Южной Осетии проводят скрытую мобилизацию, а в оккупированный Россией Крым для участия в полномасштабной войне против Украины перебросили около 150 жителей самопровозглашенной республики. О том, что Россия перебрасывает войска с территории Грузии в Украину, также сообщали в Пентагоне.
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