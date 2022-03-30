В оккупированной Южной Осетии заявили, что готовят «юридические шаги» для вхождения в состав России 30 марта, 20:32 Цей матеріал також доступний українською Анатолий Бибилов (Фото:скриншот / Анатолий Бибилов / Facebook)

Так называемый президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что самопровозглашенная республика в ближайшее время предпримет «юридические шаги», чтобы войти в состав России. Его обращение опубликовано на сайте кремлевской партии Единая Россия.

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«Я считаю, что объединение с Россией — наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Южная Осетия будет в составе своей исторической родины — России», — утверждает Бибилов.



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Россия вторглась в Грузию в 2008 году на фоне попытки Тбилиси восстановить конституционный порядок в регионе Южная Осетия. Южная Осетия, как и Абхазия, остаются оккупированными и полностью подконтрольными и зависимыми от России. Независимость этих территорий признают только четыре государства — члена ООН, кроме РФ: Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что среди населения Южной Осетии проводят скрытую мобилизацию, а в оккупированный Россией Крым для участия в полномасштабной войне против Украины перебросили около 150 жителей самопровозглашенной республики. О том, что Россия перебрасывает войска с территории Грузии в Украину, также сообщали в Пентагоне.

До этого управляемые Кремлем главари так называемых ЛНР и ДНР заявляли, что в псевдореспубликах планируют провести «референдум» об их вхождении в состав России.

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