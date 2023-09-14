Сеул знает: Россия использует против Украины северокорейское оружие — СМИ 14 сентября, 15:00 Владимир Путин и Ким Чен Ын и Ким Чен Ын (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)

В Южной Корее уже давно знают, что Северная Корея поставляла России оружие для ведения полномасштабной войны против Украины. Об этом заявили в канцелярии президента в четверг, 14 сентября, сообщает Yonhap.

Ее неназванного представителя спросили, получала ли Россия северокорейские артиллерийские ракеты.



«Об этом сложно говорить, потому что это дело разведки. Но мы уже давно подтвердили, что виды оружия, предоставленные Северной Кореей, Россия использовала на поле боя в Украине», — ответил он.

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По словам чиновника из Южной Кореи, пока рано оценивать результаты встречи Ким Чен Ына и Владимира Путина, но он уверяет: Сеул внимательно следит за событиями и изучает их.

«Мы обсуждаем многосторонние меры, которые можем принять вместе с Соединенными Штатами, Японией и другими ключевыми партнерами, а также индивидуальные меры, которые можем принять самостоятельно», — добавил он.

Визит Ким Чен Ына в Россию — что известно

Ким Чен Ын приехал в Россию утром 12 сентября. Он встретился с Путиным, посетил космодром Восточный на Дальнем Востоке и назвал войну против Украины «священной борьбой», пожелав главе Кремля «победы».

США уже предупредили: если передача оружия состоится, Россию и КНДР будут ждать новые санкции. В то же время начальник ГУР Кирилл Буданов уверяет, что Россия уже полтора месяца получает от Северной Кореи снаряды 122 мм и 152 мм, а также ракеты к Градам.

В конце июля Шойгу ездил в Северную Корею на фоне трудностей с вооружением. В январе генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что КНДР передавала ракеты и снаряды так называемой ЧВК Вагнера.