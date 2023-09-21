Южная Корея «не будет стоять в стороне», если КНДР получит помощь от РФ 21 сентября, 05:37 Лидер КНДР (Фото:KCNA via REUTERS)

Южная Корея вместе со своими союзниками «не будет стоять в стороне», если Северная Корея получит российскую помощь для усиления своего военного потенциала.

Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Йоль в своем обращении к ГА ООН, пишет CNN.



По его словам, если КНДР получит информацию и технологии, необходимые для усиления своего потенциала в области создания оружия массового уничтожения в обмен на поддержку России обычными вооружениями, это соглашение станет прямой провокацией, угрожающей миру и безопасности не только Украины, но и Республики Корея.

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«Хотя военная мощь разных стран может отличаться, объединившись в непоколебимой солидарности и неуклонно следуя нашим принципам, мы сможем сдержать любую незаконную провокацию…», — сказал он.

Юн также призвал к реформе Совета Безопасности ООН, заявив, что она «получила бы широкую поддержку», если бы Россия поставляла Северной Корее информацию в обмен на оружие.

По его словам, парадоксально, что «постоянный член Совбеза ООН, на которого возложена обязанность стоять на страже мира во всем мире, ведет войну, вторгаясь на территорию другого суверенного государства, и получает оружие и боеприпасы от режима, который грубо нарушает резолюции Совета Безопасности ООН».