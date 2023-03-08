Южная Корея в прошлом году разрешила Польше передать гаубицы Krab Украине — Reuters 8 марта, 09:37 Украинский военный на САУ Krab, 17 января 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak/File Photo)

В прошлом году правительство Южной Кореи одобрило экспортные лицензии для Польши на поставки Украине гаубиц Krab, в которых есть изготовленные Сеулом компоненты. Это первое подтверждение того, что страна официально согласилась как минимум косвенно предоставлять их для развязанной Россией войны.



Об этом сообщает Reuters.

«Мы рассмотрели всю документацию и возможные проблемы внутри Администрации по вопросам оборонных закупок (DAPA), после чего решили выдать экспортную лицензию Польше», — заявил директор отдела европейско-азиатского Бюро международного сотрудничества Ким Хенг Чол.

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Ранее официальные лица в Южной Корее отказывались комментировать вопрос касательно САУ Krab. Российский диктатор Владимир Путин в прошлом году обвинил Сеул в передаче Киеву оружия — президент Юн Сок Йоль это отверг и сослался на сложности из-за законодательства страны. Глава DAPA имеет право решать, что экспортировать, но это зависит и от президента.

«Очевидно, мы считаем, что Южная Корея должна делать больше, и мы регулярно сообщаем об этом администрации Юна», — заявил Reuters западный дипломатический источник в Сеуле.

Инфографика: NV

Самоходная артиллерийская установка Krab — гаубица производства польской компании Huta Stalowa Wola. Для ее создания используется южнокорейская ходовая часть K9 Thunder, британская башня BAE Systems, французская 155-мм пушка Nexter Systems и польская система управления огнем. После полномасштабного вторжения России Варшава передала Киеву 18 Krab, страны договорились о заказе еще десятков таких САУ.