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Южная Корея увеличила расходы на американские войска

Сегодня, 09:39
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EPA

Предыдущее соглашение утратило силу, когда Трамп потребовал от корейцев платить больше

США и Южная Корея подписали краткосрочное соглашение об увеличении расходов последней на размещение американских войск в стране.

Об этом сообщает Reuters.

Предыдущее соглашение утратило силу после того, как президент США Дональд Трамп потребовал от Южной Кореи платить больше.

Новый договор заключили после десяти раундов переговоров, которые продолжались с марта прошлого года.

Он обязывают Южную Корею увеличить расходы на содержание американских войск до $890 млн в год.

В отличие от предыдущих соглашений, которые заключались сроком на пять лет, новый договор будет иметь силу в течение года.

Кроме того, соглашение еще не было утверждено южнокорейским парламентом и поддается критике внутри страны.

Тем не менее, стороны настроены оптимистично.

«Это был долгий процесс, но он завершился успехом», - заявила министр иностранных дел Южной Кореи Канг Кёнг-ва.

Переговорщик от США, советник по соглашениям в сфере безопасности Тимоти Беттс, также одобрил новый договор:

«США признают, что Южная Корея делает многое для нашего альянса и для поддержания мира и стабильности в регионе», - заявил он.

Напомним, в Южной Корее находятся около 28,5 тысяч американских военных. США сохраняют свое военное присутствие в стране со времен Корейской войны 1950-53 годов.

Теги:   Южная Корея США

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