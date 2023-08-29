Южная Корея утвердила финансовую помощь Украине на 2024 год: она в восемь раз больше, чем в этом году 29 августа, 08:19 Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль (Фото:Wikimedia)

Южная Корея предоставит Украине финансовую помощь на 2024 год в размере 394 миллиона долларов, что в восемь раз больше, чем страна утвердила на 2023 год.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно обнародованному бюджету Южной Кореи на 2024 год, пакет помощи будет включать 98 млн долл. на восстановление Украины, 196 млн долл. на гуманитарную помощь и еще 98 млн долл. страна передаст через международные организации.

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15 июля президент Южной Кореи Юн Сок Йоль прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Он посетил Бучу, а также провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой лидеры двух стран обсудили вопросы военных поставок и предоставления финансирования для Украины.

В тот же день Юн Сок Йоль сообщил, что его страна планирует увеличить финансовое и военное сотрудничество с Украиной на 2023 год.

Во время пресс-конференции Юн Сок Йоль сообщил, что Южная Корея также собирается расширить масштаб военных поставок в Украину в этом году. По его словам, в прошлом году страна передала нелетальную помощь, содержащую бронежилеты и шлемы.

16 июля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Южная Корея отправит Украине дополнительное оборудование для разминирования.