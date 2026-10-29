Южная Корея отправила в Россию более 176 тысяч тонн топлива за два месяца (Фото: JEON HEON-KYUN/Pool via REUTERS//File Photo)

Президент Южной Кореи Ли Джэ Мён стремится развивать отношения с Россией, руководствуясь национальными интересами страны. Такой курс вызывает обеспокоенность у европейских союзников на фоне углубления военного сотрудничества Москвы с Пхеньяном и продолжающейся российской войны против Украины.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

Одним из проявлений сближения двух стран стало первое в истории Южной Кореи прохождение контейнеровоза PanStar Acro по Северному морскому пути вдоль арктического побережья России. Этот маршрут позволяет доставлять грузы в Европу примерно на 10 дней быстрее, чем через Суэцкий канал. В то же время его использование предполагает тесное взаимодействие с Москвой.

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Европейские дипломаты в Сеуле расценивают этот рейс как признак углубления дипломатических и торговых связей между Южной Кореей и Россией.

Дополнительную обеспокоенность вызвали сообщения об экспорте топлива. По данным издания, в июле и августе из Южной Кореи в Россию было отправлено более 176 тысяч тонн нефтепродуктов, преимущественно дизельного топлива. Часть перевозок, как утверждается, осуществлялась танкерами, находящимися под санкциями Великобритании и Европейского союза.

Один из европейских дипломатов в Сеуле отметил, что южнокорейские власти рассчитывают на завершение войны и стремятся как можно скорее восстановить деловые отношения с Россией после этого.

Професор международной политики Университета иностранных исследований Ханкук Мейсон Ричи также заявил, что отношения между Сеулом и Москвой непублично улучшаются с осени 2025 года.

На изменение подхода Южной Кореи к России может указывать и назначение Сон Ён Гиля специальным советником по вопросам мирной дипломатии. Бывший лидер Демократической партии страны выступает за более тесные отношения с Москвой. В 2013 году российский диктатор Владимир Путин наградил его орденом Дружбы.

В то же время в Министерстве иностранных дел Южной Кореи отвергли утверждения о чрезмерном сближении с Россией. Там заявили, что Сеул продолжает поддерживать международные усилия, направленные на прекращение войны в Украине и восстановление мира.

Дипломатический скандал между Украиной и Южной Кореей — главное

23 сентября во время Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона передала Южной Корее двух военнопленных из КНДР. Он сообщил, что передача состоялась недавно.

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24 сентября президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён обвинил Украину в нарушении договоренности о неразглашении информации о передаче северокорейских военнопленных Сеулу. Он заявил, что вопрос их репатриации является «чрезвычайно чувствительным» и «связанным с дипломатией и национальной безопасностью».

Позже украинские СМИ со ссылкой на источник в Офисе президента сообщили, что украинская сторона отрицает наличие соглашения о конфиденциальности с Сеулом.

Администрация Южной Кореи заявила, что такое отрицание «серьезно подрывает» взаимное доверие и наносит ущерб дружественным отношениям между странами.

По словам представителей Сеула, украинское правительство само настаивало на конфиденциальности передачи, опасаясь внутренней критики из-за упущенной возможности обменять северокорейских военнопленных на украинских. Сеул, как сообщается, согласился на конфиденциальность, принимая во внимание безопасность военнопленных и их семей, а также учитывая дипломатические аспекты и вопросы безопасности.

Представитель администрации президента Южной Кореи заявил, что Зеленский обнародовал информацию о передаче без предварительных разъяснений или консультаций, несмотря на наличие — как утверждает Сеул — взаимной договоренности.

Издание Korea JoongAng Daily со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента Южной Кореи сообщило, что Украина заранее проинформировала Южную Корею о намерении президента Владимира Зеленского упомянуть двух военнопленных из КНДР во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН, несмотря на предварительную договоренность этого не делать. По его словам, украинская сторона сообщила об этом Сеулу по дипломатическим каналам и попросила отнестись к этому с пониманием.

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27 октября министр иностранных дел Чо Хён заявил, что Южная Корея отозвала восемь дипломатов из Украины. По словам корейского министра, вывод персонала был «неизбежным», поскольку Украина, как утверждается, не смогла надлежащим образом урегулировать вопрос о военнопленных.

В то же время Чо Хён заявил, что остальной персонал, необходимый для работы дипломатических учреждений, остается в Украине.