Сеул рассмотрит передачу Украине боеприпасов, но пока отправлять не будет — советник президента 25 мая, 08:38 Флаг Южной Кореи (Фото:REUTERS/Carlos Barria/Files)

Южная Корея рассмотрит вопрос предоставления Украине боеприпасов после того, как «изучит ситуацию на месте». Сейчас их не планируют отправлять ни напрямую, ни через Польшу.

Об этом заявил советник президента по вопросам нацбезопасности Чо Тхэ Ён в среду, 24 мая, сообщает Yonhap.

Его спросили, планирует ли Сеул отправлять Киеву боеприпасы. В ответ он напомнил, что Южная Корея во время развязанной Россией полномасштабной войны предоставляла гуманитарную и финансовую помощь.

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«Однако Украина испытала незаконное вторжение. Мы планируем рассмотреть этот вопрос после мониторинга ситуации на местах и в свете других ситуаций», — заявил Чо Тхэ Ён

19 апреля президент Южной Кореи Юн Сук Ёль не исключил возможность предоставления военной помощи Украине в случае, если страна «испытывает широкомасштабное нападение на мирное население». Ранее Сеул публично отказывался передавать Киеву летальное вооружение.