Южная Корея рассматривает вариант предоставления Украине оружия — президент 29 апреля, 13:21 Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во время своего визита в США (Фото:REUTERS / Brian Snyder)

Южная Корея хочет поддержать Украину в войне с Россией и рассматривает вариант оказания летальной помощи.



Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во время своего визита в США, сообщает Reuters.



«Мы внимательно следим за ситуацией, которая складывается на поле боя в Украине, и будем принимать надлежащие меры по соблюдению международных норм и права. Мы внимательно следим и рассматриваем разные варианты», — сказал Юн Сок Ёль в ответ на вопрос о возможности предоставления Южной Кореей летального оружия Украине.

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Президент Южной Кореи отметил, что важно сделать все, чтобы Россия не победила в войне против Украины.

«Мы должны показать, что такие попытки никогда не добьются успеха, чтобы заблокировать подобные попытки в будущем», — сказал он.

На этой неделе президент Южной Кореи Юн Сок Ёль находится с визитом в США. В среду, 26 апреля, он встретился со своим американским коллегой Джо Байденом в Белом доме. Стороны говорили о ядерной угрозе КНДР, обсуждали и ситуацию в Украине.

Перед отъездом в США Юн Сок Ёль заявил журналистам, что Сеул может расширить свою поддержку Украины, кроме гуманитарной и экономической помощи. Это первый сигнал от Южной Кореи о готовности оказывать военную помощь Украине.