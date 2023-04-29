Южная Корея рассматривает вариант предоставления Украине оружия — президент
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во время своего визита в США (Фото:REUTERS / Brian Snyder)
Южная Корея хочет поддержать Украину в войне с Россией и рассматривает вариант оказания летальной помощи.
Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во время своего визита в США, сообщает Reuters.
«Мы внимательно следим за ситуацией, которая складывается на поле боя в Украине, и будем принимать надлежащие меры по соблюдению международных норм и права. Мы внимательно следим и рассматриваем разные варианты», — сказал Юн Сок Ёль в ответ на вопрос о возможности предоставления Южной Кореей летального оружия Украине.
Президент Южной Кореи отметил, что важно сделать все, чтобы Россия не победила в войне против Украины.
«Мы должны показать, что такие попытки никогда не добьются успеха, чтобы заблокировать подобные попытки в будущем», — сказал он.
На этой неделе президент Южной Кореи Юн Сок Ёль находится с визитом в США. В среду, 26 апреля, он встретился со своим американским коллегой Джо Байденом в Белом доме. Стороны говорили о ядерной угрозе КНДР, обсуждали и ситуацию в Украине.
Перед отъездом в США Юн Сок Ёль заявил журналистам, что Сеул может расширить свою поддержку Украины, кроме гуманитарной и экономической помощи. Это первый сигнал от Южной Кореи о готовности оказывать военную помощь Украине.