Южная Корея продаст США артиллерийские снаряды для Украины — WSJ 11 ноября, 02:45 США закупят у Южной Кореи артиллерийские снаряды для Украины (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Южная Корея впервые продаст США артиллерийские снаряды для помощи Украине, — об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников газеты среди официальных лиц США, Вашингтон закупит 100 тысяч снарядов для 155-мм артиллерии, которые затем передадут Украине, — этого должно хватить по меньшей мере на несколько недель интенсивных боев. Источники WSJ сказали, что запасы артиллерийских снарядов США «быстро истощаются» и в августе достигли уровня, который «обеспокоил Пентагон».



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Как пишет WSJ, соглашение с США «позволяет Южной Корее придерживаться своего публичного обязательства не передавать летальную военную помощь Украине, одновременно помогая Вашингтону — главному союзнику Сеула в сдерживании КНДР». В начале ноября министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп встретился с американским коллегой Ллойдом Остином. Представители посольства Южной Кореи в Вашингтоне не комментировали эту информацию.

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2 ноября телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты обвинили Северную Корею в тайной поставке России значительного количества артиллерийских снарядов для использования в войне против Украины.

Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что Россия сейчас пытается найти боеприпасы у таких стран, как Иран и Северная Корея. В Госдепе подтвердили, что Пхеньян тайно передает Москве боеприпасы: США готовят санкции и обещают рассмотреть способы помешать Северной Корее. В КНДР отрицают поставки боеприпасов России.