Южная Корея предупредила о возможном введении санкций против России после встречи Ким Чен Ына с Путиным 15 сентября, 08:47 Флаг Южной Кореи (Фото:REUTERS/Carlos Barria/Files)

Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин заявил, что Сеул потенциально может ввести односторонние санкции против Москвы, поскольку встреча северокорейского и российского диктаторов Ким Чен Ына и Владимира Путина вызвала беспокойство относительно военного сотрудничества между двумя странами.

Об этом сообщает Yonhap.

«Достижение Северной Кореей любого соглашения, связанного с торговлей оружием с Россией во время саммита, станет чрезвычайно серьезной угрозой безопасности и миру на Корейском полуострове», — заявил Пак Джин.

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На вопрос, рассматривает ли Сеул возможность введения односторонних санкций против КНДР и России, глава МИД ответил, что рассматриваются «все возможные меры».

Он добавил, что военное сотрудничество, в частности торговля оружием, между Северной Кореей и Россией является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН.

«Правительство выносит строгое предупреждение и призывает не допускать подобных действий», — сказал министр.

Он также заявил, что Россия «пока» не сообщала о результатах северокорейско-российского саммита.

Южная Корея часто вводила односторонние санкции против Северной Кореи из-за незаконной ядерной, ракетной и кибернетической деятельности. Относительно России — страна присоединялась только к международным санкциям из-за ее вторжения в Украину.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявлял, что РФ уже полтора месяца получает от Северной Кореи снаряды 122 мм и 152 мм, а также ракеты к Градам.

12 сентября США уже предупреждали, что, если передача оружия состоится, Россию и КНДР будут ждать новые санкции.

В тот же день лидер КНДР прибыл в РФ на встречу с Путиным.

Рано утром 15 сентября стало известно, что Ким Чен Ын прибыл то города Комсомольск-на-Амуре, чтобы посетить там завод по производству истребителей.

