Объявили боевую готовность. В Южной Корее военные следили за стаей птиц, перепутав ее с дронами КНДР 27 декабря, 16:20 Военные из Южной Кореи подняли в небо несколько истребителей (Фото:www.facebook.com/MNDKOR)

Южная Корея объявила тревогу, так как посчитала, что северокорейские беспилотники снова пересекли границу, однако, как оказалось, это была стая птиц.

Об этом сообщает KBS News.

Решив, что на территорию страны летят беспилотники из КНДР военные из Южной Кореи подняли в небо несколько истребителей, а некоторые подразделения подняли боевую готовность до самого высокого уровня.

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Однако спустя несколько часов было подтверждено, что это был не северокорейский дрон, а стая птиц.

«Еще до того, как смехотворная ситуация была разрешена, жителям острова Канхва было отправлено текстовое сообщение о чрезвычайной ситуации», — пишет издание.

26 декабря беспилотники КНДР пересекли границу Южной Кореи. Сеул поднял по тревоге истребители, ударный вертолет и средства ПВО.

Южная Корея зафиксировала несколько «неопознанных объектов», предположительно дронов, в приграничных районах провинции Кенгидо.

КНДР провела 36 пусков ракет с начала года. Около половины их них пришлось на период с конца сентября. Одна из баллистических ракет средней дальности пролетела над Японией, еще одна — упала в 200 км от острова Осима около Хокайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии.

Северная Корея будет названа «врагом» в стратегии национальной безопасности Южной Кореи, обнародование которой ожидается в январе. Ужесточение риторики происходит на фоне демонстрации потенциалов сторон в Тихом океане.