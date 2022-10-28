Путин обвинил Южную Корею в решении вооружать Украину: Сеул ответил диктатору 28 октября, 10:00 Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль (Фото:JEON HEON-KYUN/Pool via REUTERS)

Южная Корея ответила на угрозы кремлевского диктатора Владимира Путина, который накануне предупредил Сеул об угрозе «разрушения отношений» из-за поставок оружия Украине.



Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил, что его страна не поставляла летальное оружие Украине, сообщает Yonhap.

«Мы оказывали Украине гуманитарную и мирную помощь, но никогда не поставляли летальное оружие», — сказал он.

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При этом, по словам южнокорейского президента, «в любом случае это вопрос нашего суверенитета».

«Мы пытаемся поддерживать мирные отношения со всеми странами мира, включая Россию», — добавил он.