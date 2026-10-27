Южная Корея отозвала восемь дипломатов из Украины из-за угрозы ударов и неурегулированного конфликта по поводу пленных с КНДР

Северокорейский солдат в украинском плену после операции в Курской области (Фото: Telegram / Zelenskiy Official)

Южная Корея отозвала восемь дипломатов из Украины на фоне конфликта вокруг военнопленных из КНДР и угрозы ракетных ударов. Несмотря на это, контакты с Министерством иностранных дел Украины продолжаются, заявил министр иностранных дел Чо Хён, сообщает Yonhap .

В начале октября Южная Корея отозвала своего посла в Украине Пак Ки-чхана и приняла решение вывести часть персонала посольства, ссылаясь на то, что Киев «не принял мер для урегулирования конфликта», а также на постоянные угрозы российских ударов.

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По словам корейского министра, вывод персонала был «неизбежным», поскольку Украина, как утверждается, не смогла надлежащим образом урегулировать вопрос о военнопленных. В то же время Чо Хён заявил, что остальной персонал, необходимый для работы дипломатических учреждений, остается в Украине.

На вопрос о том, может ли конфликт обостриться настолько , что это поставит под угрозу дипломатические отношения с Киевом, Чо Хён ответил, что такой сценарий возможен, если напряженность продолжит нарастать.

«Я продолжаю поддерживать связь с министром иностранных дел Украины, чтобы как можно скорее решить этот вопрос», — сказал он.

По словам корейского министра, Сеул продолжит поддерживать Украину, в частности участвовать в конференциях по вопросам восстановления, предоставлять гуманитарную помощь и присоединяться к международным усилиям, направленным на прекращение войны.

23 сентября во время Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона передала Южной Корее двух военнопленных из КНДР. Он сообщил, что передача состоялась недавно.

24 сентября президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён обвинил Украину в нарушении договоренности о неразглашении информации о передаче северокорейских военнопленных Сеулу. Он заявил, что вопрос их репатриации является «чрезвычайно чувствительным» и «связанным с дипломатией и национальной безопасностью».

Позже украинские СМИ со ссылкой на источник в Офисе президента сообщили, что украинская сторона отрицает наличие соглашения о конфиденциальности с Сеулом.

Администрация Южной Кореи заявила, что такое отрицание «серьезно подрывает» взаимное доверие и наносит ущерб дружественным отношениям между странами.

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По словам представителей Сеула, украинское правительство само настаивало на конфиденциальности передачи, опасаясь внутренней критики из-за упущенной возможности обменять северокорейских военнопленных на украинских. Сеул, как сообщается, согласился на конфиденциальность, принимая во внимание безопасность военнопленных и их семей, а также учитывая дипломатические аспекты и вопросы безопасности.

Представитель администрации президента Южной Кореи заявил, что Зеленский обнародовал информацию о передаче без предварительных разъяснений или консультаций, несмотря на наличие — как утверждает Сеул — взаимной договоренности.

Издание Korea JoongAng Daily со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента Южной Кореи сообщило, что Украина заранее проинформировала Южную Корею о намерении президента Владимира Зеленского упомянуть двух военнопленных из КНДР во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН, несмотря на предварительную договоренность этого не делать. По его словам, украинская сторона сообщила об этом Сеулу по дипломатическим каналам и попросила отнестись к этому с пониманием.